Buenos valores del Ibex 35 a pesar del coronavirus

Por el momento la incertidumbre es muy elevada y no se ha cuantificado el impacto económico del coronavirus. Es obvio que este impacto va a ser muy elevado en todo el sector productivo y empresarial y por tanto en las compañías del IBEX-35, pero todavía no se han publicado previsiones oficiales. Empezamos a ver como las empresas congelan el pago de dividendos (Inditex) y alguna revisión a la baja del beneficio estimado (Banco Santander) pero todavía hay que hacer muchos números para cuantificar la contracción del negocio. Todos los sectores sufrirán el brusco parón de la economía y se verán afectados, pero no en igual medida. Todas las compañías tendrán que ajustar objetivos, las que componene el Ibex 35 también, reestructurar sus planes de crecimiento y de negocio, pero algunas están más preparadas que otras para resistir situaciones de estrés.

Las carteras por tanto deben seguirse de cerca, reestructurarse si es necesario desde el punto de vista sectorial o de negocio y hacer un buen análisis valor a valor. Si se cumplen las primeras previsiones, la economía sufrirá un parón importante pero la recuperación debería ser en V y con fuerza. En ese escenario, hay muchas compañías del Ibex- 35 que, aunque vean mermada su demanda y recorten objetivos, tienen solidez suficiente para aguantar el bajón y remontar con fuerza.

A nivel sectorial: Por una parte, hay compañías de sectores o negocios conservadores, como puede ser el energético, comunicaciones, sectores con barreras de entrada, negocios regulados, de primera necesidad, relativamente protegidos y que en situaciones incluso de recesión pueden mantener el ritmo de generación de ingresos, EBITDA y márgenes. Principalmente energías renovables, tanto suministradores de servicios energéticos como de infraestructuras y mantenimiento; operadores de comunicaciones, transporte...

En esta línea también, la tecnología, aunque aparentemente no lo califiquemos como negocio de primera necesidad, parece que con la situación actual ha pasado a ser claramente un servicio indispensable. Se trata de un sector que podríamos decir está salvando la vida a muchos otros sectores, a través del teletrabajo, video conferencias,... Lo que podría haber sido un parón todavía más generalizado, está ligeramente amortiguado por haber llegado en la era de la digitalización. La pandemia y el estado de alerta ha sacado a relucir la necesidad de tener a punto la tecnología empresarial, ha puesto de manifiesto la importancia de la inversión en la actualización de la tecnología, desde el punto de vista de material, infraestructuras y conectividad.

Por supuesto y mucho más obvio, compañías dedicadas al tema de cuidados de la salud probablemente se verán beneficiadas. No solo laboratorios farmacéuticos, que tienen ya o buscan nuevos compuestos para paliar los efectos del coronavirus o encontrar una vacuna, sino también compañías de servicios médicos, atención sanitaria, productos probióticos, ayuda a mayores y asistencia sanitaria a domicilio.

Sector alimentación básica, que no debería verse tan afectado como el resto al tratarse de uno de los negocios no restringidos por el estado de alerta. En este campo, deberían verse reforzados los negocios de consumo online en general y también el consumo de ocio online, como puede ser el juego.

A nivel micro, buscamos compañías sólidas del Ibex -35, con Ingresos y EBITDA recurrentes en los últimos ejercicios, que, aunque vayan a verse afectadas por el impacto del coronavirus, tengan la solidez necesaria y la capacidad en su balance para remontar la situación en un plazo relativamente breve de tiempo y retomar su crecimiento. Debemos estar preparados para "profit warings", revisión de previsiones, nuevos planes estratégicos con objetivos más ajustados, recortes de inversión, menores crecimientos y previsiblemente movimientos de concentración en algunos sectores.

Buscamos, por tanto, visibilidad y crecimiento en ingresos en los últimos ejercicios, crecimiento de EBITDA y margen de EBITDA, bajos niveles de DFN/EBITDA y buena relación DFN/Patrimonio neto que den capacidad a la compañía para mantener inversiones que favorezcan la mejora en productividad y mantener la competitividad, participar en la consolidación sectorial, crecimiento inorgánico sin incurrir en gastos de financiación elevados.

Realizamos un mapa de síntesis de valoración fundamental para el Ibex-35 y tenemos en cuenta el potencial del sector, ratios de crecimiento, solvencia, liquidez, y ratios bursátiles (PER, PEG, PVC, Yield). Las compañías mejor preparadas y con mayor calidad fundamental en el selectivo español son: ACS , Endesa, Iberdrola, Inditex, Indra, Grupo MASMOVIL, Siemens-Gamesa, Telefonica, Mapfre, Inmobiliaria Colonial, MERLIN Properties, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA y Caixabank.

Por el contrario, las compañías del Ibex -35 que más se verán afectadas y que tendrán mayores dificultades serán: Amadeus, Aena , Ferrovial, Melia Hotels , IAG (Iberia) y Bankia.

Libertad Digital y Estrategias de Inversión han lanzado un curso on.line para aprender a invertir nuestros ahorros.

El curso on.line de Inversión y Gestión patrimonial está pensado para usuarios que dispongan de 15 minutos de tiempo al día para poder aprender a invertir, tanto en bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, inmobiiario o en materias primas como el Oro, Petroleo..

Aprenderá a elegir los mejores fondos de inversión o planes de pensiones del mercado a saber entrar y salir del mercado en función de nuestro perfil de riesgo y aprovecharnos de las oportunidades de inversión que haya en cada momento.

Solicita gratuitamente información del curso.