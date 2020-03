La banca actúa para evitar aglomeraciones en sus sucursales. Varias entidades financieras han decidido adelantar el pago de las pensiones para que no se formen colas en sus oficinas, que sí pueden estar abiertas a pesar del estado de alarma por el coronavirus.

CaixaBank ha adelantado el cobro de la pensión de la Seguridad Social a este viernes y poner en marcha un sistema especial de información y organización de citas previas para los clientes mayores de 65 años que deseen percibir su pensión, así como realizar reintegros a lo largo de los próximos días.

Según ha informado el banco presidido por Jordi Gual en un comunicado, la iniciativa estará activa desde este mismo viernes, por lo que los clientes podrán disponer de su pensión al tenerla ya ingresada. Se trata de una medida dirigida a los 1,8 millones de clientes que tienen su pensión domiciliada en CaixaBank, y con ello se quiere proteger a este colectivo y facilitar la aplicación en la red comercial de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Desde este viernes día 20 y cinco días antes de la fecha habitual de cobro —el día 25 de cada mes— la entidad contactará con los clientes que habitualmente reintegran su pensión en efectivo y les explicará las posibilidades que tienen y que les permiten evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Se les resolverán las posibles dudas sobre el uso las tarjetas para realizar pagos y cobros y sobre el servicio la banca online CaixaBankNow, disponible a través de web y móvil.

En caso de que el cliente desee acudir a la oficina para realizar el reintegro, CaixaBank, que tiene 2,7 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota de mercado del 30%, le concertará cita previa con el objetivo de reducir el máximo tiempo posible su estancia fuera del domicilio y evitar que se generen aglomeraciones.

Ibercaja pagará el miércoles

Por otro lado, los clientes de Ibercaja recibirán en sus cuentas el ingreso correspondiente de su pensión del mes de marzo el próximo miércoles, día 25, según informó en un comunicado.

La entidad anticipa, sin coste alguno, el abono de estas prestaciones con la finalidad de contribuir a mitigar el impacto que sus clientes están teniendo a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Esta medida se mantendrá hasta que se haya superado esta difícil situación. Hasta la fecha, solo los clientes que utilizan el cajero o el actualizador de libretas con anterioridad a los días 25 de cada mes se beneficiaban de este anticipo. Este mes, todos los pensionistas tendrán abonada su pensión sin necesidad de utilizar el cajero o el actualizador de libretas.

Esta acción posibilita también que aquellos pensionistas que ya se beneficiaban del anticipo de pensión y este mes todavía no hubiesen utilizado el cajero o el actualizador, no tengan que salir de casa para obtener el ingreso de su pensión de forma anticipada. Ibercaja se suma así a #YoMeQuedoEnCasa.

Sabadell y Bankia

Banco Sabadell está contactando telefónicamente con sus clientes pensionistas ante la perspectiva de cobro de la pensión para que no se desplacen físicamente a las oficinas. El banco presidido por Josep Oliu gestiona actualmente cerca de 800.000 clientes de este segmento, y de éstos hay más de 150.000 personas mayores de 75 años y que no disponen de canales a distancia o tarjeta, ha informado en un comunicado este viernes.

"Estamos contactando telefónicamente con ellos para darles tranquilidad y decirles que tienen la pensión ingresada como siempre y que no hace falta que se desplacen a la oficina", han precisado desde la entidad financiera. Por ello, ha sugerido que sea un familiar quien haga el reintegro a través de los cajeros automáticos, y ha recordado que también está disponible Instant Money, un servicio que permite enviar dinero a cualquier móvil mediante un mensaje SMS. En el caso de que los clientes no tuvieran otra opción que acudir a la oficina, Banco Sabadell concertará una visita individualizada para que no tengan que esperar. Desde Bankia también hacen un llamamiento a la calma: