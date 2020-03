Llega el Club del Inversor de OMMA para invertir con cabeza y reducir incertidumbre

El Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) lanza su Club del Inversor, un lugar en donde los participantes podrán conocer, discutir y compartir ideas de inversión rodeados de los mejores profesionales y especialistas en el sector. Además, aunque el Club contará con importantes encuentros presenciales a lo largo del año, la totalidad de la actividad se podrá seguir de forma virtual.

Es mucho el tiempo que los interesados en la inversión pueden llegar a consumir en la búsqueda de ideas solventes y atractivas donde el riesgo parezca tener sentido. El análisis de cada empresa es sin lugar a duda un proyecto único al que, si se quiere conseguir un análisis fehaciente de la situación, hay que dedicarle un buen número de horas y en muchas ocasiones esto nos puede resultar imposible, sobre todo si no nos dedicamos a ello de manera profesional. Todos aquellos pequeños y inversores que invierten para hacer crecer sus ahorros personales o pequeños patrimonios familiares acostumbran a encontrarse en esta situación, donde las limitaciones del tiempo del que disponen les impiden hacer análisis muy detallados o poder analizar un número interesante de empresas. Por otro lado grandes inversores y profesionales son los primeros interesados en tener acceso a ideas de calidad sin que esto les conlleve un elevado coste.

La mejor solución a esto es sin duda un buen club de inversión. La famosa frase que estas semanas estamos escuchando mucho de "la unión hace la fuerza" es totalmente aplicable en este caso. Un lugar donde tener acceso a un muy importante número de ideas de inversión, desgranadas y presentadas al detalle para que cualquiera de sus miembros pueda hacer uso y disfrute de las mismas. ¿Qué mejor alternativa para la falta de tiempo?, ¿qué mejor oportunidad para encontrar en un solo sitio decenas de ideas de inversión con sello de calidad?

Pues bien, hoy te queremos presentar este nuevo proyecto, un club de inversión con unas características únicas que hacen que necesariamente te fijes en él, el Club del Inversor de OMMA.

Club del Inversor de OMMA

OMMA es un Centro de Estudios Superiores especializado en inversión y economía que lleva impartiendo su Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo desde 2012, donde cuenta con muchos de los mejores analistas y gestores de España entre su claustro y exalumnos. Sus ya 12 ediciones de alumnos graduados son un ejemplo de calidad y éxito sin precedentes gracias a su completo y especializado programa,

La suma de todas estas ventajas (la experiencia, el profundo conocimiento académico y práctico, el rico capital humano que forman equipo y graduados, las herramientas tecnológicas más punteras y una comunidad con gente de más de 20 países que se lleva formando desde 2012) hacen de este proyecto un éxito asegurado.

OMMA te ofrece el mejor lugar para conocer y compartir ideas de inversión rodeado de profesionales y especialistas. En el Club del Inversor encontrarás entre 10 y 15 ideas al año aportadas por el propio centro de estudios, así como reputados gestores y analistas. Además, sus miembros podrán compartir cualquier idea que deseen y recibir el feedback del resto de socios con el fin de que la comunidad pueda ayudar a complementar, mejorar y ampliar cualquier propuesta.

El Club del Inversor cuenta con grandes colaboradores como Magallanes, Abante o Value School, nombres clave en el sector al que se irán sumando otros y que ayudarán a enriquecer la experiencia de los socios.

Las ideas son la pieza clave del club y por ello serán tratadas con mucho mimo. Cada idea de inversión contará con su propia entrada, repleta de información relevante, vídeos, foros, listas de seguimiento, comportamiento actualizado y valoraciones. Todo lo necesario para que no te pierdas nada y lo tengas todo a un solo clic. Pero, además, como no hay ideas sin comunidad que las aporte, OMMA quiere cuidar a sus socios y les ofrecerá eventos presenciales exclusivos y acceso ventajoso y prioritario a toda la formación del centro. Y no se olvida de sus exalumnos, que disfrutarán de grandes descuentos de ingreso al Club.

Warren Buffet decía que "es mejor rodearte de gente mejor que tú. Escoge a socios cuyo comportamiento sea mejor que el tuyo para poder seguir esa dirección". Y en esto se fundamenta el Club del Inversor. Si cada uno comparte lo que mejor sabe hacer, todos ganan.

En suma, un Club que cuenta con el respaldo y la supervisión de gestores profesionales y una institución educativa superior; donde disfrutarás de poder colaborar con analistas y gestores de los mejores fondos de inversión; donde encontrarás decenas de ideas de inversión con sello de calidad y otras ventajas añadidas, que podrás disfrutar tanto online día a día como de forma presencial en sus eventos exclusivos para socios. Si te entusiasma la idea de formar parte de una gran comunidad de profesionales, especialistas y amantes de la inversión, este es tu sitio. ¡Apúntate!