La Agencia Negociadora del Alquiler acusa al Gobierno de "incitar al impago" de las rentas

El Gobierno baraja aprobar en el próximo Consejo de Ministros de la semana que viene suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses dentro de su paquete de medidas contra del coronavirus. La medida más radical sería que los caseros asuman esos dos meses de renta, mientras que, por otro lado, estaría sobre la mesa que el Estado les ingresara la misma cuantía a los propietarios y que no sufrieran perjuicio. Las dudas sobre la hoja de ruta que seguirán los socialistas ha alertado a los propietarios.

"Ante las distintas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y las recientes declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño", la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) solicita al Gobierno que, "en cualquiera de los escenarios que estén estudiando para el mercado de alquiler, no dejen atrás a los propietarios", ha señalado en un comunicado. "Nos parece bien y apoyamos que el Gobierno quiera tomar medidas para ayudar a los inquilinos en dificultades por la crisis del Covid-19, pero como ellos mismos dicen: sin dejar a nadie atrás, es decir, los propietarios tienen que ser ayudados de igual manera, ni más, ni menos", subrayó José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

"Tanto si se están estudiando condonaciones de renta, moratorias o deducciones, o cualquier otro tipo de ayuda directa o indirecta a inquilinos", comenta Zurdo, se tendrá que aplicar el equivalente hacia los propietarios, vía ayudas directas, deducciones fiscales, etc.". También, recuerda que "es importante no repetir errores pasados de otros Gobiernos, y asegurarse que las ayudas directas que se quieran canalizar a los inquilinos vayan a parar realmente a las rentas de alquiler que tienen que percibir los propietarios, para que no haya lugar a trampas o picaresca".

Por otro lado, avisan del "peligroso mensaje que se está lanzado, tanto desde una parte del Gobierno, como desde sectores de la sociedad, que prácticamente incitan o alientan el impago de las rentas de alquiler, lo que puede provocar un agravamiento de la situación entre inquilinos y propietarios, donde puedan producirse situaciones de impagos, que afecten a miles de propietarios particulares que necesitan esas rentas para vivir", alerta José Ramón Zurdo.

"Es muy importante que todo el Gobierno entienda que el alquiler es una cadena donde están implicados y conectados propietarios e inquilinos y por lo tanto cualquier medida a adoptar tiene que tener en cuenta a las dos partes, con medidas equitativas y proporcionales para no desproteger a nadie", concluye Zurdo.