La CNMV autoriza la OPA voluntaria de SIX por BME a 33,40 euros por acción

El Grupo SIX AG ("SIX"), operador de los mercados financieros suizos, ha recibido la autorización de la CNMV para su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por el 100% de Bolsas y Mercados Españoles ("BME"), operador de las bolsas de valores españolas y piedra angular de los mercados españoles de capitales. El periodo de aceptación de la oferta será de 43 días naturales desde el día hábil bursátil siguiente de la publicación del primer anuncio (y que todavía se desconoce). Durante este periodo los accionistas de BME podrán ordenar la aceptación con sus acciones para recibir 33,40 euros por acción, en efectivo.

SIX considera que la operación representa una proposición financiera atractiva para los actuales accionistas de BME. SIX tiene la intención de preservar y fortalecer la posición de BME en España con el mantenimiento de sus marcas, sus actuales líneas de negocio, sedes y oficinas y mediante la inversión en nuevas tecnologías y oportunidades de crecimiento, según confiesa. Por todo ello, anima a los actuales accionistas de BME a vender sus acciones en la OPA voluntaria.

Aspectos clave

Oferta pública de adquisición voluntaria en efectivo por el 100% del capital social de BME por 33,40 euros por acción . En consecuencia, la cantidad máxima a pagar por el Oferente es de 2.793 millones de euros . El precio inicial de la Oferta alcanzaba los 34 euros por acción. El oferente ha ajustado la contraprestación ofrecida a 33,40 euros por acción tras deducir el importe bruto del dividendo de 0,60 euros por acción abonado por BME el 30 de diciembre de 2019.

El precio de la oferta se ajustará en una cantidad equivalente al importe bruto del dividendo adicional de 0,42 euros por acción que BME prevé pagar el 8 de mayo de 2020, siempre que la fecha de publicación del resultado de la oferta en los boletines de cotización coincida o sea posterior a la fecha ex-dividendo.

La contraprestación inicial de la oferta representa una prima del 47,6% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de BME durante el semestre inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de la autorización de la oferta y el 33,9% sobre el precio de cotización de las acciones de BME al cierre del mercado del 15 de noviembre de 2019.

La eficacia de la oferta está condicionada a un nivel de aceptación mínimo de al menos el 50% del capital social de BME más una acción (lo que significa un total de 41.807.780 acciones de BME).

(lo que significa un total de 41.807.780 acciones de BME). En el momento de solicitud de autorización de la oferta, su efectividad estaba sujeta a que SIX recibiera la autorización (o la no oposición) de la CNMC. La CNMC autorizó el 13 de febrero de 2020 la concentración resultante de la oferta.

Aunque SIX no ha tomado todavía una decisión al respecto es probable que el futuro pay-out de BME disminuya. También es posible que el número de distribuciones de dividendos por año se modifique.

¿Qué entraña para España?

Según ha informado la compañía, SIX pretende mantener en España la sede, el lugar de dirección efectiva y la capacidad operativa sustancial (incluyendo posiciones y funciones clave) de las bolsas de valores española, de BME clearing y de Iberclear.

La combinación de BME y SIX, ambos líderes en sus respectivos mercados financieros nacionales, crearía un grupo diversificado con una fuerte presencia en toda Europa, convirtiéndose en el tercer grupo de infraestructura del mercado financiero europeo. SIX considera que esta transacción fortalecerá los ecosistemas español y suizo, con la creación de centros de excelencia y con la aportación de nuevas capacidades a los participantes de BME y SIX, así como atrayendo a España nuevos fondos de capital globales.

¿Qué fue de la acción de oro del Gobierno?

Fuentes conocedoras de la operación aclaran a Libre Mercado que este mismo miércoles el Gobierno ha dado su bendición a la operación que no contempla ninguna condición extra más allá de los compromisos que ya aceptó la compañía suiza. Este jueves aparece la aprobación en el Boletín Oficial del Estado.

De estos compromisos, lo más destacable es el de mantener la bolsa de valores, su toma de decisiones y su estructura en España durante un periodo no inferior a 10 años, aunque fuentes de Six confirman a Libre Mercado que su intención es la de mantener de forma indefinida esta estructura en nuestro país.

Fuentes de la CNMV también confirman que no se ha encontrado problemas por parte de la compañía suiza para dar luz verde a esta operación.

La "satisfacción" de SIX

Jos Dijsselhof, CEO de SIX, ha expresado su satisfacción por "haber recibido la autorización de la CNMV. Hemos presentado una oferta atractiva a los accionistas de BME con un precio que refleja el valor de la compañía y todo en efectivo. Esto supone una oportunidad excelente para que los accionistas obtengan un precio atractivo completamente en efectivo por sus acciones".

Con respecto al plan industrial propuesto, Jos Dijsselhof ha añadido: "En un momento de gran incertidumbre económica, nuestra oferta permitirá la formación de un grupo combinado fuerte y dinámico con nuevas oportunidades de crecimiento. BME se beneficiará de la experiencia de SIX en toda la cadena de valor y tendrá la oportunidad de convertirse en el mayor centro de activos europeos del mundo. BME también se beneficiará de las fortalezas de SIX en materia de información financiera y en tecnologías de registro distribuido (DLT), así como de su alcance global. Esta transacción propuesta nos proporcionará la capacidad de invertir en ambos grupos y crear una plataforma bien posicionada para competir e innovar en el sector de las infraestructuras del mercado financiero mundial. Estamos más cerca de crear el tercer grupo de infraestructura de mercados financieros más grande de Europa".