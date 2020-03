MásMóvil acorta la distacia entre los enfermos con coronavirus y sus familiares

ESTO ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD! Llevamos varios días trabajando sin parar para que @acortandoladistancia vea la luz, y parece que está maravillosa iniciativa por fin lo ha hecho, GRACIAS INFINITAS a @masmovil por la donación de 2000 dispositivos de @samsungespana y 200 mifis (wifi portátil) que conectaran a los pacientes con sus familiares en toda España. Gracias a @mienfermerafavorita por contar conmigo para este maravilloso proyecto, a @g.angiolillo por su entrega absoluta, a @lavecinarubia por la ayuda constante, a @fusterfabra_abogados @itchicshop y @muymedico GRACIAS, no hay nada mejor que entregarse a los demás y el servicio absoluto! Marta y Pedro llevan 6 días separados. Marta, llevaba unos días con fiebre y tos que no le había dado importancia pero ese día su marido la notaba respirar con dificultad. Ya de madrugada, una coloración azulada en los labios empujó a Pedro a solicitar ayuda al SUMMA. Aquella llamada confirmó lo que Pedro esperaba, los Servicios de Urgencias Médicas estaban saturados y le ofrecían unos tiempos para trasladarla al hospital demasiado largos. Decidió llevarla en su propio coche. A su llegada al Hospital 12 de Octubre Marta perdió el conocimiento, justo a tiempo de ser socorrida por el personal del Hospital; trasladaron a Marta en una camilla hasta una sala al final del pasillo a la que Pedro ya no pudo acceder. Fue la última vez que la vio Con el amanecer llegó el resultado que rondaba su cabeza desde hacía al menos una semana, test positivo para coronavirus. Una doctora le informó por teléfono: Marta se encontraba bien, pero tenía una neumonía, se quedaría ingresada en planta. Dada la situación actual, no podía estar acompañada y toda la información la recibirían por teléfono. En 43 años juntos, era la primera vez que se separaban. Gracias a la tecnología, ayer Marta y Pedro pudieron volver a verse, volver a sentirse un poco más cerca. Desde @acortandoladistancia solo buscamos una cosa: conectar a las personas. ¿Nos ayudas? Difunde para que podamos llegar al mayor número de pacientes y así humanizar un poco más el cuidado que reciben estos días los pacientes afectados por el COVID19.

