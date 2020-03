Exceltur: "El sector turístico fue el primero en caer y será el último en recuperarse"

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, ha comentado en Es la Mañana de Federico el drama que está viviendo el sector turístico en España, que ha vivido "un cataclismo en tan sólo 20 días". Zoreda ha apuntado que la crisis vino incluso antes de la declaración del estado de alarma, "en febrero ya veíamos como descendían el número de visados de viajeros".

Lo más importante es que las pérdidas del sector turístico "son irrecuperables". De esta forma, Zoreda ha explicado que "a diferencia de otros sectores como el automóvil, por ejemplo, que paran la cadena de producción porque no llegan piezas de China" ellos "pueden almacenar en cuanto vuelvan a producir si no lo venden ahora".

Sin embargo, "los billetes de avión, los menús de restaurantes o las camas de hoteles no vendidos son irrecuperables" ya que el sector turístico hace una "producción diferida". Esto hace que "el sector turístico fue el primero en caer y será el último en recuperarse".

Miedo a viajar

José Luis Zoreda ha subrayado que el enemigo del sector turístico no es sólo el virus que tiene toda la actividad cerrada, sino también "el miedo" ya que cuando puedan volver a abrir habrá "un factor miedo a viajar" que es letal "para un sector tan hipersensible con la inseguridad".

En el mejor de los escenarios la actividad volverá a finales de junio lo que hace que "el sector turístico no se recupere hasta la mitad o final de agosto". En el caso de que el cierre se limite a dos meses "estaríamos hablando de de unas pérdidas de 40.000 millones de euros, lo que supone el 3% del PIB español". Si hay o no miedo a viajar es lo que condicionará "el plazo de recuperación".

La importancia y peso en la economía del sector turístico se está notando es cómo perjudica a otros sectores como la pesca o la agricultura. "No salen las flotas pesqueras porque no hay mercado para comprarles al estar todos los restaurantes y hoteles cerrados". Algo parecido pasa en el sector agrícola.

Medidas del Gobierno

El vicepresidente de Exceltur ha calificado las medias del Gobierno de Sánchez de "exiguas y poco focalizadas en el sector turístico". Zoreda ha explicado que al estar todo cerrado y no producir nada lo importante es que "los gastos no te coman mientras no tienes ingresos". Por ello, se está viviendo una "oleada de ERTE en todo el sector" y ha cifrado el número de puestos de trabajo que se perderán en 800.000.

Exiguas como demuestran los datos. Las medidas del Gobierno "representan el 8% del PIB español mientras que las de Italia un 16% o las de Francia un 14%, vamos rezagados". Una situación que se ve agravada "si encima somos titubeantes y decimos que son ayudas por valor de 200.000 millones de euros pero a la media hora son 20.000".