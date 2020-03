Guía práctica para evitar el pánico en la crisis bursátil del coronavirus

Daniel Tello, director de Inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el vehículo Esfera II Azagala, fue el invitado especial de Tu Dinero Nunca Duerme el pasado domingo en el que analizamos la situación que atraviesan los mercados y tratamos de dar respuesta a las muchas preguntas que los ahorradores que decidieron dar el paso a inversor se hacen en estos días.

Las fuertes caídas de las bolsas nacional e internacionales, así como las distintas carteras de fondos de inversión e índices han convertido esas preguntas directamente en angustia y no son pocos los inversores que ven cómo actualmente sus carteras presentan caídas abultadas superiores al 10% y, en algunos casos, al 20%.

Por ese motivo, en Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la radio generalista española y que realizamos en esRadio gracias a la colaboración de Value School, decidimos abordar un asunto tan espinoso.

En líneas generales, las recomendaciones de Tello, así como las que hizo Luis Alberto Iglesias, de Value School, Domingo Soriano y Manuel Llamas, iban todas en la misma dirección: si tenemos una cartera diversificada y con enfoque a largo plazo, no cambiemos los planes por esta crisis.

¿Por qué?

En esencia, Tello señalaba que nos encontramos en una crsis que se extenderá previsiblemente en el corto y medio plazo, lo que quiere decir que los mercados se recuperarán antes o después, con lo que nuestra expectativa de rentabilidad en el largo plazo es de esperar que no se vea afectada sustancialmente.

Además, explicaba Tello que si ahora, presas del pánico, decidimos deshacer nuestras posiciones, es decir, vender nuestras carteras para cortar las pérdidas y que no sigan creciendo, lo que haremos será "materializar esas pérdidas", es decir, que renunciamos a la posibilidad de que la situación mejore y que el interés compuesto haga su trabajo en el largo plazo.

¿Vender o comprar más?

Uno de los consejos que con más vehemencia defendió Tello durante el programa fue la importancia de tener una buena posición de liquidez (recordaba que era una de las características de la que es considerada una de las mejores empresas del mundo, la sociedad de Warren Buffet Berkshire Hathaway, a la que también dedicamos un programa reciente con Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestion)

Tener una posición de liquidez nos permitirá tomar decisiones importantes en momentos como el que vivimos. Es decir, aprovechar las fuertes caídas que ha tenido el mercado para hacer nuevas aportaciones a nuestros fondos, o incluso entrar en alguno de los que teníamos vistos, pero en los que todavía no habíamos decidido invertir.

En el caso de aquellos que mantengan la estrategia de aportaciones periódicas —y que permite no perderse los mejores momentos de inversión— deberían mantener su estrategia y, quizá, aprovechar ese remanente de liquidez para aumentar sus posiciones ahora que el mercado ofrece unas palancas de crecimiento mucho mayores que en otros momentos de mercado.

Y repitió Tello que vender en esta situación es garantizar la pérdida y renunciar a la rentabilidad. Siempre que hablemos de estrategias diversificadas y en el largo plazo.

"Nada está en peligro si lo importante está a salvo"

Para Daniel Tello, lo más importante en estos momentos de pánico es tratar de mantener la cabeza fría y no cambiar de plan. Es decir, en momentos como este, donde lo que aflige los mercados es un shock que nada tiene que ver con los fundamentales del mercado, lo mejor es "mantener nuestro plan, no hacer nada que no hayamos hecho con anterioridad" decía, recordando una frase muy repetida en el mundo de la inversión: "Nada está en peligro si lo importante está a salvo".

Tello aprovechó su paso por el programa para hacer algunas recomendaciones de inversión como son los valores de Amadeus, The Walt Disney Company, o los bonos de El Corte Inglés. Tres activos que considera, han sufrido de forma especialmente injustificada y mantienen negocios robustos que les permitirá crecer con fuerza cuando pase esta tormenta.

Y un mensaje para la esperanza. "La bolsa por supuesto que volverá a subir", además recordó que "apostar contra la evolución y el progreso de la humanidad siempre ha sido una muy mala apuesta".