"Ponme una Estrella, por favor". Una frase repetida hasta la saciedad en muchos bares de nuestro país. Estrella Galicia fue elegida en septiembre de 2019 como la marca de cerveza preferida por más de media España, en una encuesta realizada a nivel nacional.

En total, la población de 10 Comunidades Autónomas eligió a Estrella Galicia en un estudio sobre hábitos de consumo organizado por DataCentric, a través de 2.000 encuestas digitales en un ámbito nacional.

Mapa de las marcas favoritas de cerveza en España #marketing #negocios pic.twitter.com/ir5bvWNiFd — Central de Netgocios (@xunego) September 2, 2019

Los números tampoco engañan. El consumo de Estrella Galicia ha crecido como la espuma en los últimos años. La empresa Hijos de Rivera S.A -que además de Estrella produce la cerveza 1906, y otras bebidas como las Aguas Cabreiroá o el Vermut Rivera- superaron en el 2018 los 300 millones de litros de cerveza producidos y rozaron los 508 millones de euros de facturación consolidada, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2017. En 2018 el beneficio neto de la empresa coruñesa fue de 66 millones de euros.

La crisis derivada por la pandemia del coronavirus

El excelente panorama de la empresa con sede en La Coruña cambia radicalmente con la epidemia del coronavirus. Es cierto que incrementa su venta hasta en un 80% en los supermercados, pero su principal fuente de ingreso, lo recaudado en bares y restaurantes, se ha ido al garete. El confinamiento, el cierre de los negocios de hostelería y la ausencia de turismo desde que se inició el estado de alarma han provocado un descenso considerable en el consumo.

Jacobo Olalla, director general de la patronal Cerveceros de España, avisa de la galopante crisis que se le avecina al sector cervecero: "Alguno puede pensar que lo que no se consume fuera se bebe en casa, pero no es lo que vimos en la última crisis económica. Entonces las ventas en bares cayeron un 20% y sólo una pequeña parte fue compensada por las compras en supermercados". Hay que tener en cuenta que se estima que 8 de cada diez euros facturados por las empresas cerveceras procede de la hostelería.

Ante este panorama, muchas empresas cerveceras se verán obligadas a tramitar expedientes de regulación temporal de empleo. No será el caso, de momento, de Estrella Galicia. Hijos de Rivera ha mandado una carta a todos sus empleados en la que afirma que no realizará ningún ERTE hasta "como mínimo" el día 31 de mayo.

En la carta, Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera, manda un mensaje de ánimo a todos sus trabajadores -más de 1000 de forma directa en todos sus centros de trabajo-. Apela Rivera a la "filosofía de empresa familiar" y a la actitud, luchando con todo, con la que encaran los próximos meses : "Nuestra compañía ha atravesado guerras, epidemias y un sinfín de dificultades a lo largo de nuestros 114 años de historia -la empresa nació en 1906- y como mínimo hasta el 31 de mayo resistiremos este envite. A partir de ahí, cuando seguro que tendremos mucha más y mejor información, seguiremos tomando decisiones que protejan y animen a todos nuestros empleados y colaboradores".

Libertad Digital se ponía en contacto con varios trabajadores de Hijos de Rivera S.A para palpar su opinión. La noticia no sorprende a los trabajadores de la empresa cervecera gallega, ya que "siempre nos han tratado como si fuéramos de su familia, dándonos todo tipo de facilidades y fomentando siempre un excelente clima laboral. Algo que nosotros intentamos devolver con todo nuestro esfuerzo y dedicación en nuestro trabajo. La carta enviada por Ignacio nos da mucha tranquilidad, algo necesario en estos tiempos de incertidumbre que nos rodea".

No sabemos cuando terminará el confinamiento por el coronavirus, pero no duden que cuando lo haga, brindaré con una Estrella bien fresquita por la salud de todos. Y no creo que sea el único. La decisión tomada por la empresa gallega se convirtió en trending topic en Twitter y fue aplaudida por miles de españoles.