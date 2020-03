Guerra contra el efectivo por el coronavirus: en España no se teclea el PIN y en China desinfectan billetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado 6 de marzo que una de las mejores maneras para frenar los contagios por coronavirus era evitar pagar con dinero en efectivo. Pero no solo eso, el organismo ponía el foco en los medios de pago contactless, como las tarjetas o los teléfonos móviles capacitados para hacer esto. Pagar con tarjeta es más seguro que hacerlo con dinero cash, pero si se debe teclear el PIN en el datáfono aumenta el riesgo de contacto. Por eso, el siguiente paso que quieren aplicar tanto los establecimientos, como los propietarios de las tarjetas es facilitar el pago sin necesidad de introducir la contraseña.

Para seguir las recomendaciones de la OMS, la banca y las compañías de medios de pago están trabajando para aumentar el contacless todavía más. De hecho, la Autoridad Europea Bancaria (EBA) ha pedido que se eleve a 50 euros el límite de pago sin PIN. En España, cuando se utiliza una tarjeta de débito o crédito para pagar una cantidad superior a 20 euros siempre es necesario teclear el PIN. Por eso, Las entidades financieras miembros del sistema español de pagos con tarjeta (Sistema de Tarjetas y Medios de Pago) han acordado, en coordinación con las marcas internacionales, ampliar temporalmente de 20 euros a 50 euros el límite del pago contactless.

Mastercard, uno de los gigantes de medios de pago junto con Visa, ha sido el primero en elevar el límite de los pagos contacless de 20 a 50 euros en 29 países, entre los que se encuentra España. "Fuimos pioneros en comprender el potencial de los pagos sin contacto y garantizar que todos los terminales de pago pasasen a ser contactless desde el 1 de enero de 2020. Ahora vemos lo rápido que los usuarios han adoptado el contactless como su primera opción de pago en el día a día. El anuncio de hoy refleja el ritmo al que evolucionan los hábitos de los titulares a los que les aportamos facilidades, rapidez y tranquilidad en un mundo en constante cambio", explicaba Milan Gauder, vicepresidente ejecutivo de Producto e Innovación de Mastercard. Ahora, se unen las 35 entidades financieras más relevantes del país, que trabajan con Euro 6000, Servired y 4B.

Este cambio se irá aplicando de forma paulatina a partir del 30 de marzo por las entidades financieras en el pequeño y gran comercio en colaboración con los procesadores Redsys y Cecabank.

Otras medidas

En los diferentes establecimientos de España se pueden ver diferentes maneras para evitar el contacto con el dinero en efectivo. Casi todos los supermercados hacen uso de pequeños recipientes en los que los clientes depositan el dinero para que después los cajeros lo toquen con guantes.

Pero, una de las medidas que más llamó la atención fue la aplicada por China el pasado mes de enero y que, todavía, no se ha puesto en marcha en Europa. El Banco Central de China público una serie de pautas para que los ciudadanos pudieran lavar y desinfectar el dinero en efectivo y evitar el contagio. Pero no solo eso, en las zonas más afectadas se empezó a retirar el efectivo para exponerlo a luz ultravioleta y altas temperaturas con el fin de desinfectar los billetes y las monedas. El organismo también recomendó no utilizar los billetes durante 14 días para dejar que se desinfectaran solos.