Consejos para trabajar desde casa

Esta semana se cumplen dos semanas del comienzo del estado de alarma. Con esta medida, muchos españoles se han visto abocados a trabajar desde sus hogares. Aunque el teletrabajo es una práctica cada vez más extendida en el mundo, en un principio puede resultar una tarea complicada para quienes no están acostumbrados.

La mayoría de las empresas se mantienen conectadas mediante videoconferencias y el envío de documentos confidenciales. Esta vía de contacto entraña riesgos, ya que los hackers o piratas informáticos se encuentran al acecho de cualquier oportunidad. Por ello, es importante que las empresas utilicen herramientas como PDFelement que garanticen la seguridad de los documentos, o la versatilidad de poder editar un PDF protegido o convertirlo a otro formato. Con el estado de alarma actual, Wondershare está ofreciendo un descuento exclusivo de un 50% con la compra de este software tan útil.

En lo que al trabajo individual se refiere, los especialistas han elaborado un listado con una serie de consejos con el fin de amenizar el trabajo desde el hogar.

Espacio de trabajo limpio

Al igual que ocurre en una oficina, el espacio de trabajo debe estar limpio y despejado. El trabajador va a pasar muchas horas sentado frente al ordenador, de modo que es aconsejable utilizar una silla cómoda que mejore la postura y un lugar que inspire creatividad y confianza.

Adiós al pijama

Puede parecer algo esencial, pero no todo el mundo lo cumple. Los psicólogos han alertado en los últimos días sobre la necesidad de no cambiar las rutinas diarias, ya que, a la larga, pueden dar lugar a estrés, insomnio o depresión. Además, no verse en el mejor momento puede agravar aún más la salud mental. Por ello, lo mejor es vestirse de manera cómoda, peinarse y arreglarse.

Rutina de trabajo

Uno de los principales fallos de todo autónomo a la hora de empezar tiene que ver con los horarios. Al no tener un horario prefijado, el tiempo invertido en el trabajo aumenta. Pues bien, lo mismo ocurre con el teletrabajo durante la cuarentena. Si uno no sigue los horarios que ha tenido hasta ahora, acabará perdiendo la noción del tiempo y trabajará más horas de las que corresponden, sin darse pequeños tiempos para despejarse o disfrutar de la familia. Por lo tanto, marcarse un horario de trabajo es fundamental.

En lo que al reparto de tareas se refiere, cada persona tiene su propio sistema. Algunos optan por la elaboración de listas, realizando lo más importante a primera hora de la mañana o cuando se es más productivo.

Pequeños descansos

Después de muchas horas trabajando, es necesario tomarse pequeños descansos. Levantarse de la silla cada cierto tiempo, buscar un punto a larga distancia para dejar de forzar la vista o mantener una pequeña conversación con un compañero pueden suponer un respiro para nuestra mente. Podemos aprovechar cualquier momento para airear la mente, como los intervalos en los que el sistema se carga o el envío de documentos entre compañeros. No debemos olvidar que los ataques informáticos suponen un riesgo para el teletrabajo.

Evitar las distracciones

Las redes sociales suponen un problema para quienes trabajan desde casa. Apagar el teléfono móvil o mantenerlo silenciado durante la jornada es esencial para mantenerse concentrado y ser productivos.