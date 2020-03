Hasta los técnicos de Hacienda piden a Montero ampliar la campaña de la Renta

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, según se vayan presentando efectivamente las declaraciones, valore ampliar un mes, hasta el 20 de mayo, el plazo fijado entre el 1 y el 20 de abril para la declaración del primer trimestre del IVA, retenciones a cuenta y pagos fraccionados del IRPF de los autónomos, así como los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, el aplazamiento en Sociedades lo reclama exclusivamente para la modalidad opcional en función de la base imponible del ejercicio de las pequeñas empresas con volumen de negocio inferior a seis millones de euros y no incluidas en el registro de devoluciones mensuales, ni a las voluntariamente adheridas al Suministro inmediato de información de las facturas de IVA, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de las nuevas restricciones de las actividades no esenciales, entre las que no se encontraría la asesoría fiscal.

Los técnicos consideran que la ampliación tendría la ventaja de permitir la presentación de declaraciones dentro del plazo inicial contando con la posibilidad del teletrabajo por algunos despachos de la asesoría fiscal o directamente por los autónomos y pequeñas empresas que puedan declarar y autoliquidar hasta el 20 de abril apelando a su responsabilidad con el país siempre que sus circunstancias económicas se lo permitan.

Además, destacan que permitiría abrir un tiempo para modificar la orden que reduzca el rendimiento neto de la actividad económica de los empresarios del régimen de módulos en el IRPF y régimen simplificado en el IVA por el tiempo de cierre efectivo de sus negocios motivados por la crisis sanitaria.

La Renta, hasta septiembre

Además, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden a la Agencia Tributaria (AEAT) que prorrogue hasta finales de septiembre el cierre de la campaña de la Renta, que arrancará el próximo 1 de abril e inicialmente finalizaría el 30 de junio, debido al confinamiento de la población española.

De esta manera, las personas mayores —que son sobre todo las que continúan optando por la vía presencial— podrían recibir una atención adecuada y sin riesgos para su salud en las oficinas de la AEAT, donde a priori se podrán presentar los borradores, con cita previa, a partir del 13 de mayo.

Asimismo, esta prórroga facilitaría a otros 4,9 millones de declarantes que puedan acudir a su asesor fiscal. Y entre ellos se encontrarían los 3,1 millones de autónomos -incluidos los del sector agropecuario-, que deben recoger la documentación de sus negocios; teniendo en cuenta que en julio los asesores están centrados en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y que agosto tradicionalmente es un mes vacacional también para la asesoría tributaria. En el caso de este colectivo, los técnicos piden un plazo excepcional para que los autónomos puedan renunciar al régimen de módulos antes del 20 de abril.

De igual modo, Gestha insta a reforzar la asistencia telefónica con el Plan Le Llamamos (en la pasada Campaña se atendieron a casi 563.000 declarantes) así como a adelantar el inicio previsto del 5 de mayo a la segunda quincena del mes de abril para incrementar la presentación de declaraciones por esta vía y, de esta forma, reducir la cifra de los más de 1,8 millones de personas que acudieron presencialmente a las oficinas de la AEAT en 2019.

En cualquier caso, los técnicos estiman que 14,8 millones de contribuyentes recibirán casi 11.927 millones por sus devoluciones a partir del segundo día desde que la soliciten, dado que el 70% de las declaraciones salen a devolver y que el 87,7% de las mismas se presentan con el programa Renta web de la AEAT.