China endurece los controles para exportar productos sanitarios tras la venta a España de 650.000 test defectuosos

China ha decidido endurecer los controles de calidad para exportar productos sanitarios contra el coronavirus tras la venta al Gobierno de España de 650.000 test defectuosos.

En un comunicado del Ministerio de Comercio de la República Popular de China, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se anuncia una orden que entra en vigor a partir de hoy para regular la exportación de nuevos reactivos de detección de coronavirus, máscaras médicas, ropa de protección médica, ventilador o termómetros infrarrojos.

"Cuando la empresa se declara en la aduana, debe proporcionar una declaración escrita o electrónica y prometer que los productos de exportación han obtenido el certificado de registro de producto de dispositivo médico de China, que cumple con los estándares de calidad del país (región) importador", señala el Ministerio de Comercio de China.

"La aduana", añade, "inspeccionará y emitirá el certificado de registro del producto del dispositivo médico aprobado por el departamento de regulación de medicamentos. Las medidas de supervisión de calidad antes mencionadas para la exportación de suministros médicos se ajustarán dinámicamente de acuerdo con el desarrollo de la situación epidémica".

"Las compañías de exportación de material médico relevantes deben garantizar la calidad y seguridad del producto, cumplir con los estándares y requisitos relevantes y apoyar activamente a la comunidad internacional en la lucha contra la epidemia!, concluye.

En declaraciones a este diario, el empresario español afincado en China, Ángel Díaz Bárcena, asegura que el comunicado "es una llamada a la responsabilidad de las exportaciones de material sanitario. Hay muchas empresas en China, que se han reinventado para comenzar a fabricar este tipo de material, y deben recibir el certificado del Gobierno para poder vender".

La empresa de Díaz Bárcena, Serendipia Design S.L., generalmente relacionada con la tecnología, se ha reorientado desde hace más de un mes para exportar a España material sanitario. "En los últimos días", afirma, he visitado decenas de fábricas de material sanitario, y puedo asegurar que sólo estando en el terreno se puede garantizar que el producto cumpla con todos los requisitos antes de partir para España u otros países. Se debe pedir todos los certificados a la fábrica y revisar el material antes del embarque, para garantizar que cumple con las garantías acordadas antes del comienzo de la producción".

"Los productos que han llegado, se puede decir que no han sido sólamente problema de China y la velocidad con la que se ha hecho todo, sino también de la urgencia con la que se ha tratado un tema tan delicado y sensible como es la salud pública. Cuando no se ha hecho una previsión y se llega tarde el último día al examen, normalmente, se suspende", asegura el empresario español.

Recordamos que tras la compra fallida de la primera partida de test rápidos que el Gobierno adquirió a un fabricante chino a través de un proveedor nacional, las autoridades de China abrían una investigación a la empresa responsable, Shenzen Bioeasy Biotechnology.

Inicialmente el Ministerio de Sanidad hablaba de 9.000 pruebas que una vez comprobadas habían resultado defectuosas, porque daban falsos negativos. Finalmente, Salvador Illa admitía que el volumen de test que tuvieron que devolver era mucho mayor, aproximadamente de unos 650.000.

