Aguado provoca una polémica en la Comunidad de Madrid por su ofrecimiento a pagar la cuota de todos los autónomos

Polémica en el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la cuota de los autónomos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que va a proponer en el próximo Consejo de Gobierno asumir las cuotas de los autónomos afectados por la parálisis económica debida al coronavirus.

Así lo ha expresado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aguado ha argumentado que la Comunidad de Madrid tiene que adoptar medidas como ésta porque considera que el Gobierno de España no hizo lo que esperaban millones de autónomos en este país, que no era una moratoria, sino una suspensión de las cantidades que deben ingresar a la Seguridad Social.

Según Aguado, la medida ha sido "bien acogida" por parte de todos los consejeros y "ahora lo que hay que hacer es poner en marcha todos los trámites burocráticos y administrativos necesarios para poder aprobarla definitivamente en el próximo Consejo de Gobierno", ha apuntado. Aquí es donde surge la polémica, ya que, fuentes de la CAM, aseguran que no es cierto lo que dice Aguado. Según sus cálculos, el coste de pagar todas esas cuotas sería de 1.000 millones de euros, una cuantía inasumible para la región. Las mismas fuentes aseguran que esa medida no se ha estudiado formalmente en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que simplemente se ha comentado. Entonces, no hay una propuesta en firme.

Lo que sí ha aprobado oficialmente la Comunidad de Madrid es el Plan Impulsa, que está dotado con 5 millones de euros y que consiste en abonos de hasta 3.200 euros para aquellos autónomos afectados por el coronavirus y que se comprometan a mantener su actividad 12 meses.