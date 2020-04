En el decimotercer párrafo de la sección segunda, dedicada a la "Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos", del capítulo dos de "Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19", del Decreto Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, es donde el Gobierno justifica la compensación millonaria para las televisiones privadas en España.

En ese párrafo, el Gobierno justifica la medida diciendo que las "empresas que prestan servicios audiovisuales", y concreta "especialmente las que emiten en abierto", también están sufriendo el "contexto de crisis sanitaria" y alude a que, además, padecen la "situación paradójica" de ver cómo ha aumentado su audiencia por las medidas de confinamiento, mientras al mismo tiempo han sufrido "una brusca caída de sus ingresos desde el inicio de la crisis, debido principalmente a la cancelación de campañas publicitarias".

Por este motivo, que no es ajeno a cualquier otra empresa del sector, sea audiovisual o no, cosa que no menciona el Gobierno en el BOE, el Gobierno ser ve "en la necesidad de seguir garantizando la prestación de este servicio, esencial en toda la sociedad democrática y para la ciudadanía en España, especialmente en el actual contexto de crisis". Y para ello, el real decreto incluye "con carácter excepcional y transitorio una compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatorio del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, con el objeto de permitir que las empresas que proveen este servicio puedan gozar de una mayor liquidez en aras de la adecuada prestación de este servicio esencial".

Más adelante, en el artículo 46 del Real Decreto se concreta que esa ayuda será de 15 millones de euros para compensar los costes derivados de mantener "durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria".

Y añade que "en el instrumento en el que se regule esta compensación de costes, se definirán las actuaciones financiables, los gastos objeto de financiación, las condiciones y el procedimiento en el que materializar las compensaciones y concretará los beneficiarios".

Medios como Vozpopuli, que se había hecho con el borrador que fue al Consejo de Ministros de este martes, adelantaron la medida. Este miércoles da un paso más y añade que el Gobierno pidió a las televisiones que calculasen el dinero que necesitaban para sortear el coronavirus. Así figuraría en una carta emitida por Emilio Literas, director general de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) a sus socios tras realizar la petición formal a Moncloa. El Gobierno, sin embargo, lo niega.

Los dos grandes grupos audiovisuales en abierto en España, Atresmedia y Mediaset, fueron los más rentables de 2019 con ganancias de 118 y 211 millones de euros respectivamente. Mediaset no quiso participar de la solicitud al Gobierno, pero ahora no quieren confirmar o desmentir que vayan a rechazar la ayuda.