El número de trabajadores en ERTE es el triple de lo que afirma Yolanda Díaz

El número de trabajadores afectados por los 374.150 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por las empresas en España hasta este viernes ha aumentado hasta los 1,84 millones de personas.

Así se desprende de los datos recopilados por Europa Press a partir de la información ofrecida por las distintas consejerías de las comunidades autónomas encargadas de tramitar estos despidos temporales en cada región, que recogen un aumento del 14,9% respecto al pasado lunes, una tasa de crecimiento significativamente inferior a la del 38% registrada ese día.

Estas cifras contrastan con las ofrecidas este jueves por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que apuntó a 250.000 ERTE y a la concesión de 620.000 prestaciones por desempleo, afirmando, no obstante, que no todas las comunidades autónomas están cooperando dando datos de los expedientes. Es muy llamativo que Europa Press sí haya conseguido los datos y que la ministra de Trabajo no haya sido capaz de hacerlo. Es más, las cifras de Europa Press son tres veces más que lo que afirma la integran de Podemos.

La gallega se excusó ayer en que no tenía todos los datos porque hay regiones que "no colaboran". Señaló a Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias y Galicia.

Por regiones

Hasta el momento, Cataluña es la Comunidad donde más ERTE se han tramitado de todo el país, con cerca de 79.000 expedientes que afectan a casi 600.000 personas. No obstante, los datos provisionales todavía no son comparables por comunidades, ya que solo reflejan la agilidad a la hora de tramitarlos por las administraciones públicas y no los realmente presentados por las empresas.

En segundo lugar, se posiciona la Comunidad Valenciana, con unos 266.700 trabajadores afectados y alrededor de 48.600 ERTE tramitados, seguida de Madrid, con 32.000 expedientes y 175.000 personas afectadas, aunque esta comunidad lleva varios días sin ofrecer datos, igual que Andalucía, con 146.000 personas despedidas temporalmente, la misma cifra que el lunes.

Hay otras comunidades que no han dado aún la cifra de trabajadores pero sí la de expedientes recibidos, como Murcia, donde el número de ERTE presentados hasta este viernes es de 13.620, casi el doble que hace cuatro días. No obstante, CCOO estima, en esta Comunidad, que los despidos temporales tendrán una afectación total de 150.000 trabajadores durante toda la extensión de esta crisis, lo que supone el 25% de todas las personas afiliadas a la Seguridad Social en la región.

De esta forma, el impacto sobre el empleo que ha tenido el confinamiento de la población para contener la propagación del virus, asciende, hasta el momento, a los 2,7 millones de trabajadores, tras sumar los 1,84 millones afectados actualmente por los ERTE a los 833.979 puestos que se perdieron en marzo, según datos de la Seguridad Social.

En la rueda de prensa de ayer, Yolanda Díaz se mostró molesta con la pregunta de Libertad Digital, que, recogiendo datos que están ofreciendo sindicatos, patronal y, ahora, también Europa Press, elevan el número de afectados por ERTE entre los 2 y los 3 millones de personas. Preguntada si el Gobierno contemplaba que el frenazo de actividad laboral se podía ir a los 6 millones de personas, aseguró quedarse "perpleja" por el "enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE". La gallega insistió en que "los ERTE no son parados", aunque no hizo mención a que pueden serlo en el futuro.

Desbordadas por los ERTE

Las consejerías encargadas de tramitar estos expedientes se encuentran actualmente desbordadas, después de que el Gobierno decidiese flexibilizar su tramitación para que el cierre de establecimientos tenga la menor afectación en el empleo, una vez los casos de contagios comiencen a remitir y la actividad pueda volver a la normalidad.

De hecho, los ERTE que están presentado la mayoría de las empresas son de fuerza mayor, lo que garantiza el mantenimiento del empleo, al menos, durante los seis meses siguientes a su finalización.

A pesar de que Díaz insiste en que no son parados, los afectados por ERTE tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo, incluso si no cumplen con el periodo mínimo de cotización exigido para ello, mientras que las empresas que tengan menos de 50 empleados no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social y, el resto, tan solo un 25%, para que puedan reiniciar su actividad con más facilidades.

Entre las grandes empresas que ya han anunciado varios ERTE se encuentran El Corte Inglés, con 25.900 trabajadores afectados, Zena Alsea (22.000), Seat (14.800), Burger King (14.800), Iberia (13.700), Renault (11.650), Decathlon (8.886), Meliá (8.382), PSA Vigo (7.400) o Ford Almussafes. Algunas de ellas garantizarán el 100% del salario, que se complementará a la prestación pública.