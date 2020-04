Salir ganando en Bolsa de la mayor crisis de la historia es posible

Como cada semana desde Tu Dinero Nunca Duerme en esRadio y con la colaboración de Value School, tratamos de desentrañar conceptos de inversión fundamentales y que cobran especial relevancia por la situación de crisis histórica en los mercados provocada por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

La pasada semana nos acompañaron Kevin Koh Maier, director de inversiones de Finizens, y su CEO y fundador, Giorgio Semenzato, para hablar del "Market Timing", una técnica de inversión basada en el intento de averiguar el mejor momento de mercado para entrar y salir y obtener rentabilidad con ello.

Precisamente, la crisis que atravesamos debido al impacto de las medidas de confinamiento y paralización económica por el coronavirus COVID-19 ha provocado los mayores desplomes de bolsa de la historia, y esto ha cogido con el pie cambiado a los inversores que juegan con esa técnica.

Semenzato destacaba que "si en 2008, tras la caída de los mercados, el inversor hubiese mantenido su inversión, habría ganado tres veces más que los que vendieron e hicieron market timing". En este sentido, el CEO recordaba que "invertir tiene dos objetivos básicos: proteger nuestro patrimonio de la inflación y obtener una rentabilidad extra", pero el comportamiento medio de los inversores, dejándose llevar por las emociones, hace que pierdan rentabilidad. Es más, recordaba que si los inversores se dejan llevar por el pánico que envuelve en estos momentos al mercado y deshacen sus posiciones (venden) para dejar de perder, lo que hacen es materializar las pérdidas y renunciar a un posible beneficio futuro.

Pero, ¿se puede aprovechar esta situación para obtener más beneficios? "Absolutamente sí", decía Semenzato, quien recordaba que "la mayoría de nuestros clientes mantienen su estrategia inicial de inversión e incluso muchos, teniendo un extra de cash, están incrementando sus posiciones aprovechando las recientes caídas de la bolsa". Y esto es, según los invitados de Tu Dinero Nunca Duerme, una señal inequívoca de cultura financiera, ya que el momento de mercado que ofrece ahora la renta variable es paradigmática.

Un ejercicio que hacen muchos de los divulgadores financieros es recodar lo que sucedió en el crack del 29. Aquellos que invirtieron en los peores días de la crisis bursátil cuando todo el mundo vendía presa del pánico y el mercado estaba en su punto más bajo, unos años después, cuando el mercado se recuperó, pudieron obtener rentabilidades pocas veces vistas. Pues ahora puede suceder algo parecido. Por eso, Koh Maier y Semenzato se felicitaban de aquellos clientes que aprovechaban algo de liquidez y aumentaban sus inversiones.

El director de inversiones de Finizens, Kevin Koh Maier, recordaba que "a todos nos flaquean las piernas cuando hay desplomes súbitos en bolsa, pero yo aprendí con el 2008. Uno tiene que interiorizar que para lograr un +20% tiene que ser capaz de resistir un -20%, aceptando la volatilidad del mercado".

Precisamente, Semenzato daba un consejo para cuando ese miedo hace que nos tiemblen las piernas: "El miedo desaparece cuando compras una estrategia de inversión que elimina el sesgo emocional a través de la gestión pasiva diversificada".

Y es que esa sigue siendo la clave: estrategia diversificada y largo plazo. Ya sea en gestión pasiva indexada, como el caso de Finizens, o en gestión activa independiente basada en el análisis de empresas y el value investing. "Tranquilidad, diversificación y largo plazo. Esta es la receta del éxito en el mundo de la inversión", afirmaba Giorgio Semenzato.

Recomendaciones Value School

Como cada semana, el programa lo cerró Luis Alberto Iglesias, de Value School, con una serie de recomendaciones para profundizar en los asuntos tratados en el programa:

Market Timing con Wim Antoons. Wim Antoons es Head of Asset Management at Bank Nagelmackers y en esta conferencia impartida en la sede de Value School demuestra con abundancia de datos que no solamente es imposible acertar cuándo el mercado subirá o bajará, sino que intentarlo es una apuesta que nos hará perder dinero.

Jack Bogle's last CNBC interview: Timing markets never works. El padre de la indexación lo dice claramente: no juegues a entrar y salir; mantén siempre una parte de tu patrimonio invertido en acciones (tú decides cuánto).

¿Cómo construir una cartera de inversión? Una clase magistral de construcción de carteras de inversión (asset allocation) a cargo de Marcos Pérez (@inversobrio).

John Bogle on how to create perfect asset allocation. Bogle nos explica cómo diseñar una cartera de inversión rentable que, además, nos deje dormir tranquilos cada noche a largo plazo.

"El peor" inversor de la historia. ¿Qué pasaría si somos el inversor con la peor suerte del mundo y siempre invertimos en los puntos más altos de mercado, justo cuando la burbuja está a punto de estallar? https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/2271047-peor-inversor-historia