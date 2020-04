Bacardi destina 1,5 millones para apoyar a bares y 'bartenders' afectados por el coronavirus en España

Bacardi, la compañía de bebidas espirituosas, muestra su apoyo a la hostelería tras destinar 1,5 millones de euros, dentro de su plan #RaiseYourSpirits, para apoyar a bares y 'bartenders' de España que han tenido que cerrar sus locales para combatir la crisis del coronavirus.

En concreto, la multinacional lanza esta iniciativa, respaldada por una inversión inicial de 1,5 millones de euros, que garantizará que, a nivel fundamental, los miembros de la comunidad de 'bartenders' de toda Europa occidental reciban el apoyo que necesitan con urgencia.

"No podemos apoyar a todos, sin embargo, no abandonaremos a los más necesitados. Llevamos 158 años en este negocio y los bares y 'bartenders' nos han acompañado en todo momento. No sé cuánto durará esto, pero sí sé que vamos a apoyar a nuestros compañeros de sector hasta que juntos superemos esta situación y más allá", ha apuntado el presidente regional de Bacardi en Europa, Francis Debeuckelaere.

De esta forma, en España la ayuda, además de impulsar a los bares, incluye contratar a 'bartenders' para organizar eventos de formación o para servir cócteles en eventos y pagar sus tarifas por adelantado. Además, ayudará a apoyar a la industria a través de la entrega a domicilio de cócteles, la compra de vales para cócteles y el prepago para eventos celebrados en bares.

Por otro lado, la multinacional, que cuenta con marcas como Martini, Bombay Sapphire o Dewar's, ha recordado que también está ayudando a combatir la propagación del coronavirus a través de la producción de más de un millón de litros de desinfectantes para manos.

Ocho de las destilerías propiedad de Bacardi en Europa y América del Norte han modificado su producción o están proporcionando alcohol para elaborar desinfectantes de manos, que se está se suministrando a profesionales de la salud.