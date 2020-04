Cómo hacerte un test de coronavirus en España mientras llegan los del Ministerio de Illa

Actualmente son varios los laboratorios en España que ofrecen a los particulares los dos tipos de test vinculados al virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19. Son pruebas para los que quieran confirmar que están contagiados y para los que ya se dan por curados. El tercer grupo de individuos que también debería hacerse uno de estos análisis sería el de los asintomáticos, para evitar contagiar a sus contactos.

Existen dos grandes grupos de test: los que detectan si el virus está activo en el organismo y los que miden la reacción de nuestro cuerpo, los de inmunidad o anticuerpos. En el primer grupo estarían tanto los llamados PCR, en inglés "Reacción en Cadena de la Polimerasa", como los llamados test rápidos. De tecnologías muy diferentes, los dos recogen las muestras del paciente por vía respiratoria pero el primero, el PCR, tiene más sensibilidad, detecta el material genético del virus, y por tanto el porcentaje de acierto es altísimo, son infalibles. Es el adecuado para los asintomáticos. Los segundos, los rápidos, nos explica un experto que "serían como los test de embarazo que compras en la farmacia. Si te sale positivo es que tienes coronavirus sí o sí, pero si te sale negativo puede que también lo tengas". Por eso se les llaman test de cribado, porque de forma rápida, en 15-20 minutos, y económica, se identificaría y se aislará a los contagiados, que no tendrían que esperar varios días a obtener el diagnóstico de un PCR, plazos que en las circunstancias actuales generan un cuello de botella en los servicios sanitarios. Por tanto a las personas con síntomas o en contacto con afectados y que hayan dado negativo al test rápido se les pasaría por la segunda prueba, el PCR. Estos test son absolutamente necesarios para romper la cadena de transmisión.

Pero a estas alturas de pandemia, cuando muchos españoles han pasado la enfermedad en el hospital y otras decenas de miles en sus casas, aislados en una habitación, los test que entran en juego son los del segundo grupo: los de anticuerpos. Se trata de un análisis de sangre que te da en 24/48 horas dos valores: si tienes anticuerpos de los que vienen para quedarse (no se sabe todavía por cuánto tiempo, los expertos hablan de un año) y también la fortaleza del virus en tu organismo. Este tipo de test dará una imagen "finish" de cómo ha afectado el coronavirus a España, cuántos hemos estado enfermos, la incidencia real y cuántas personas están inmunizadas sin necesidad de vacuna. El tamaño de la pandemia sí importa. "A la larga todos los españoles tendrán que hacérselo", nos cuenta un especialista. Para someterse al test serológico los expertos recomiendan esperar 15 días desde que el paciente dejó de tener síntomas.

Cómo hacerte un test de forma privada

Ahora bien, el mantra de que los test no llegan a España ha creado la idea de que es imposible hacerse un test en nuestro país a no ser que pases por un hospital, o sea, único recurso, la sanidad pública. No es verdad. De hecho, como ha podido saber Libertad Digital, ya hay empresas que están sometiendo a sus trabajadores a ambos tipos de test para saber cómo poder retomar la actividad laboral. Algunas residencias de ancianos también están costeándose este servicio privado de análisis.

En Madrid, por ejemplo, hay laboratorios que te llevan a casa los PCR. Por la mañana un mensajero te deja lo necesario para el análisis bucofaríngeo, tú te lo haces y te lo recogen por la tarde. La prueba cuesta 180 euros. Si vas al laboratorio en persona el precio es de 140 euros. Si es para empresas los precios pueden bajar hasta los 125 euros por test. Los resultados están disponibles en 72 horas.

El test de inmunidad, al ser una analítica de sangre, hay que hacerla en un laboratorio. El coste es de 40 euros y los resultados están disponibles entre 24 y 48 horas. Si se contrata el servicio para una empresa algunos laboratorios rebajan el precio hasta los 25-30 euros por análisis. Con la información de este análisis algunos países están elaborando unos "pasaportes de inmunidad" para ayudar a la movilidad diaria de los ciudadanos. Este análisis de anticuerpos se hace, por ejemplo, en un laboratorio ubicado en el centro de Madrid. Antes de ir es mejor llamar a un teléfono gratuito para pedir cita y evitar aglomeraciones de personas en la clínica. Al estar restringida la libre circulación, el laboratorio te envía por correo electrónico un certificado o justificante para poder enseñárselo a la policía si te paran de camino al centro.

Son al menos tres los laboratorios españoles que fabrican test PCR para hospitales públicos y privados. Trabajan 24 horas 7 días a la semana produciendo decenas de miles al día. Los primeros pedidos de la Comunidad de Madrid, nos cuentan desde Genómica, del grupo FarmaMar, se hicieron a primeros de marzo. Ni que decir tiene que los test de las empresas españolas tienen un certificado CE válido, difícil de conseguir, y no falsificado como la primera partida de test que compró en China el Ministro de Sanidad Salvador Illa.

Volvemos a recordar la recomendación del Dr. Tedros de la Organización Mundial de la Salud el pasado 16 de marzo: "Test, test, test".