El Gobierno retiene en las aduanas miles de mascarillas que habían comprado los supermercados para sus trabajadores

La entrada de mercancía sanitaria comprada por empresas del sector privado está teniendo problemas para llegar a su destino. Y lo cierto es que en algunos casos no llega nunca. El Gobierno sigue confiscando miles de mascarillas, geles, guantes y EPI en las aduanas en un intento desesperado por abastecer a los hospitales. Pero, tal y como aseguran las empresas consultadas por Libertad Digital, esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana.

En buena parte del sector de la alimentación existe un gran malestar. Se denuncia que los contagios no bajarán si los trabajadores que entran a diario a los supermercados no cuentan con las medidas de protección adecuadas de cara al público o en sus almacenes de distribución. Es el caso de supermercados como la cadena Gadis con establecimientos repartidos entre Castilla y León y Galicia. Las mascarillas escasean desde que el Gobierno centralizara las compras de este material sanitario.

"Está habiendo desabastecimiento desde el lunes 16 de marzo, después de que se decretara el estado de alarma. Llevamos tres semanas esperando a que llegue el material. Nos han dicho que para esta semana ya lo tendríamos. Pero no llega, los trabajadores tienen la misma mascarilla para toda la semana. Está siendo una situación muy complicada. Es muy probable que esté retenido o confiscado porque no es normal", ha informado la compañía Gadis a Libertad Digital.

La cadena de supermercados Covirán también ha comunicado a este diario que los pedidos que habían realizado a China para proteger a cajeras, reponedores, mozos de almacén y transportistas, han sido retenidos en las aduanas por parte del Gobierno.

"Hemos gestionado por nuestra cuenta la compra de mascarillas, geles y guantes. Hemos comprado estas partidas a través de asociaciones empresariales Euromadi y Asedas. También hemos hecho compras conjuntas con el Gobierno, le hemos presionado, pero nada, estamos teniendo muchas dificultades. Estamos haciendo un gran esfuerzo para gestionar la adquisición de este material", transmiten desde Covirán a este medio.

Asedas, la asociación de Empresas de Supermercado, sigue la línea de reclamación de Covirán, y exige al Ministerio de Sanidad medidas mayores de seguridad en el sector de la alimentación. La preocupación se eleva a medida que la escasez de mascarillas hace que los supermercados que no puedan disponer de la protección adecuada, se conviertan en focos de contagio.

El riesgo de comprar

La nacionalización de mascarillas está generando una elevada incertidumbre a la hora de solicitar una partida de material sanitario para prevenir la exposición al contagio del coronavirus. El estado de alarma permite al Gobierno confiscar material, pero lo que aún no ha quedado claro es lo que pasa cuando las mascarillas no llegan sus compradores privados porque ha sido precintado por el Estado: ¿pierden la inversión?, ¿el Estado se hace cargo?, ¿pagará el Ministerio en un futuro?, ¿si el material no llega es que ha sido confiscado? Nadie sabe nada.

El caos logístico tras la centralización de las compras y la apropiación del Ministerio de Sanidad de toda caja de mascarillas que encuentre, está llevando por tanto a que los supermercados asuman el riesgo de comprar miles de mascarillas, guantes o hidrogeles que no lleguen jamás, y lo que es peor, que se pierda el rastro.

La propia cadena Covirán desconoce si el material retenido en la aduana que había comprado gracias a la colaboración de Euromadi y Asedas será liberado o confiscado.

"Entendemos que la prioridad son los hospitales, pero esto está siendo muy difícil así, es un desastre", sentencian fuentes de dicho supermercado.