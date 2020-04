Cabify entra en el envío de paquetes con sus VTC para compensar el parón de los viajes

Cabify ha entrado en el negocio de transporte de paquetes en sus coches de alquiler con conductor (VTC) con el fin de compensar la caída de actividad que registra el servicio a viajeros desde la declaración del estado de alarma y las restricciones de movilidad de los ciudadanos.

La firma de movilidad ha puesto en marcha, a través de su App, 'Cabify Envíos', el servicio por el que ofrece trasladar paquetes de manera inmediata entre usuarios particulares y entre empresas y sus empleados. El precio de los envíos es de un mínimo de 10 euros.

La compañía por el momento no transporta compras 'online'. No obstante, no lo descarta dado que "está estudiando diversas soluciones para compañías y organizaciones con las que está abierta a alcanzar acuerdos".

El servicio de transporte 'de puerta a puerta' e inmediato de paquetes de Cabify arranca en Madrid con la previsión de extenderlo "en las próximas semanas" al resto de la decena de ciudades en las que Cabify está presente a través de su servicio de VTCs.

En concreto, Cabify transportará aquellos productos que quepan en el maletero de los coches, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los productos.

Con este mismo fin, el conductor realizará la apertura del maletero desde el interior del vehículo para que el remitente realice la carga, y será el receptor quien lleve a cabo la descarga de los productos, evitando así el contacto con el conductor.

El servicio de envío de paquetes en coches de Cabify, que se puede contratar a través de la App, de igual forma que un VTC, estará operativo entre 8.00 y 23:59 horas, y sólo admitirá el pagos electrónicos.

"En la actual coyuntura de limitaciones de movilidad en las ciudades y elevada demanda de distribución, queremos seguir siendo útiles para nuestros usuarios y para la sociedad habilitando una solución para que puedan enviar aquello que necesiten", indicó en un comunicado la vicepresidenta de New Business de Cabify, Lucía Chávarri.

Cabify asegura que ya ha puesto en marcha este servicio de envíos de paquetes en VTC en otros países en los que opera, como es el caso de Chile, donde está disponible en su capital; y en Sao Paulo (Brasil).