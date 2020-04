OMMA y Value School lanzan La Ruta Value

Los apasionados del Value Investing y, en general, de la inversión están de enhorabuena. OMMA y Value School acaban de lanzar La Ruta Value, un programa que han preparado con mucho ilusión para que los más jóvenes e inexpertos puedan profundizar en el conocimiento de la inversión y las finanzas personales, y con el que también esperan aportar algo a los más experimentados.

La Ruta Value es una oportunidad irrepetible, un programa académico en el que, a través de nueve lecciones que recordarás toda tu vida, aprenderás a iniciarte en el camino de la inversión value con el respaldo de los mejores especialistas y profesionales. ¡Y todo esto gratis!

El programa irá guiando al alumno a través de nueve lecciones o etapas. Al finalizar cada tema, el alumno podrá realizar un test para comprobar que ha asimilado los conceptos más importantes. Los temas que se desarrollarán son: 1. Ahorro e inversión, 2. El mercado, 3. La escuela austriaca, 4. Tipos de activos, 5. Productos de inversión, 6. Gestión activa frente a pasiva, 7. Inversión value, 8. Valoración de empresas y 9. Comportamiento financiero.

Las lecciones, además, son impartidas por profesionales top del mundo financiero y de la inversión. Nombres tan prestigiosos y destacados como como Iván Martín (presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors), Juan Ramón Rallo (director del Máster en Economía UFM-OMMA), Xavier Brun (head of equities en Europa de Trea Asset Management), Alejandro Muñoz (socio fundador y director de inversiones de Equam Capital), Mayte Juárez (head of equity trading en Cobas Asset Management), Pablo Martínez Bernal (responsable de relación con inversores de Amiral Gestión), José Ruiz de Alda (portfolio manager en CIMA Capital), Esmeralda Gómez (strategic analyst in digital banking en BBVA) y David Fernández Tejerina (value investor y Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA).

Si siempre deseaste formarte en los principios fundamentales de los mercados, la inversión en valor y las finanzas, estás ante la mejor oportunidad que podrás encontrar, gracias a OMMA y a Value School. Todo un regalo listo para que lo disfrutes. Solo tienes que inscribirte, ¡no pierdas un minuto más!