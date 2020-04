Respiradores de segunda mano: la idea de un grupo de empresarios españoles para traer 'el producto soñado'

Donaciones millonarias a los sistemas sanitarios, fábricas produciendo el material que necesitan los hospitales, instalaciones destinadas a los enfermos, sistemas logísticos trabajando para exportar los productos que aquí no tenemos… la empresa privada se ha volcado en la crisis del coronavirus. Aunque la lista de las compañías que están desplegando todo su ingenio para intentar paliar los estragos de la pandemia es muy larga, llaman la atención iniciativas como la de los empresarios de EO Madrid.

Estos profesionales han ideado la forma más rápida de traer respiradores a nuestro país: comprarlos de segunda mano. La falta de respiradores y otros materiales sanitarios está siendo uno de los problemas más graves en la crisis del Covid-19 y que ha dejado en evidencia la ineficacia del Gobierno en la gestión y proporción de suministros.

David Carrero, uno de los empresarios implicados en este proyecto solidario, cuenta en una entrevista con Libre Mercado, cómo surgió la idea. Siendo conscientes de que había muchas vidas en juego por la falta de respiradores en los hospitales españoles, en un primer lugar, intentaron adquirir el equipamiento nuevo en China, pero resultó un fracaso. "Contactamos con muchos vendedores, pero nos pedían el dinero por adelantando y no nos podíamos arriesgar a que nos engañaran, se perdiera el producto por el camino o hasta a que el Estado nos lo embargara en la aduana. Nos encontramos con un montón de revendedores de material chinos, pero no nos daban ninguna trazabilidad al producto. No nos la quisimos jugar", relata.

"¡No sé cómo no se le ha ocurrido a nadie!"

El producto vino en Iberia

Tenía que haber otra alternativa. EO Madrid es una organización de empresarios internacionales expertos en todo tipo de áreas, desde la tecnología hasta el derecho, pasando por la logística. Usando sus especialidades y contactos dieron con el dueño de 11 respiradores de segunda mano en Bruselas, y ahí empezó todo. Contactaron con el Hospital Gregorio Marañón para ver si esos respiradores les podían servir, y resultó que servían perfectamente. "Eran marcas de primer orden y ellos nos los validaron. Los médicos nos dijeron que sabían usarlos, que el funcionamiento era el mismo que el de los nuevos, sólo que nuevos eran imposible de conseguir", recuerda Carrero.

Después, el siguiente problema era ¿cómo transportarlos hasta España? Aquí entra en juego otra empresa privada: Iberia. Recurrieron a esta aerolínea fundada en nuestro país para transportar los 11 primeros respiradores en un vuelo comercial y volvieron a acertar. "Se ofrecieron a traerlos sin coste y llegaron muy rápido. Si traes material de segunda mano en cantidades pequeñas y con el salvoconducto del hospital, nadie te pone ninguna pega, aunque la gestión aduanera hay que hacerla. ¡No sé cómo no se le ha ocurrido a nadie pensar en los respiradores de segunda mano!", exclama el empresario.

Esos primeros 11 respiradores les costaron 55.000 euros, pero claro, necesitaban más. Para financiar el proyecto han creado un crowdfunding que ya ha reunido más de 400.000 euros en donaciones particulares y con las aportaciones de "padrinos privados", ya superan los 900.000 euros. El mejor de los respiradores de segunda mano puede costar 37.000 euros, pero también los hay por 7.000. Fighting Covid 19, que así lo han bautizado, ha conseguido entregar 86 respiradores en 20 hospitales de 10 ciudades diferentes como: Madrid, IFEMA, Móstoles, Getafe, El Escorial, Soria, Segovia, Gerona, Guadalajara y Alcázar de San Juan. "Tenemos gente que ha aportado 5 euros y gente que ha puesto 20.000, cualquier ayuda es necesaria", señala uno de sus responsables.

En MRW, hasta el hospital

Mientras que los políticos "tardan días", Fighting Covid 19 es capaz de traer un respirador a España "entre 24 y 72 horas", ya sea en aviones comerciales o en camiones. El tiempo es crucial para los enfermos porque estas máquinas salvan vidas.

El grupo de emprendedores que está haciendo posible este proyecto, está formado por: Eduardo Fernández de ShuttleCloud, Alex Marín de Restaurantes Lamucca. Cristina de Santisteban de Boss Continental, David Carrero de Stackscale, Sascha Badelt del IE Bussines School, Jaime Sanmartin de Miprop, Fernando Arencibia de Habbertec, Javier Bustillo de ECIJA entre otros. "Esto se acabará cuando todos los hospitales tengan material nuevo y ya no nos necesiten, pero, a día de hoy, nos siguen llamando de hospitales todas las semanas pidiéndonos respiradores. Es increíble", concluye Carrero.