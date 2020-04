¿ETFinance es una estafa? Opiniones y comentarios 2020

Para operar de manera segura en los mercados financieros es necesario, antes de nada, partir de una buena base de información sobre las posibilidades que ofrece este mundo. Son muchas las personas con capitales parados interesados en realizar una inversión que no manejan las opciones y herramientas para operar con productos financieros con garantías. Una de las empresas más seguras a estos efectos actualmente en el panorama europeo es ETFinance.

ETFinance no es una estafa

ETFinance es una plataforma que busca asesorar a todo aquel que quiera sacar partido a su capital en los mercados financieros. Para ello, la empresa ofrece la formación e información necesaria para tener la capadidad de sacar el mayor partido a los ahorros y tener éxito en los mercados de inversión. A través de diferentes herramientas online como tutoriales, seminarios, ebooks y otras formaciones, se logra una capacitación rápida y efectiva del inversor.

El programa de este broker seguro incluye tutoriales sobre software especializado como MT4 con guías de instalación y formación sencillas. Además, el inversor tiene acceso continuado a tutoriales para realizar órdenes, añadir indicadores o utilizar asesores expertos. ETFinance también ofrece un calendario económico y acceso a material didáctico sobre psicología del comercio, gestión de capitales, análisis de mercado, estrategias de inversión y análisis técnicos avanzados.

Además, la empresa ofrece asistencia las 24 horas, lo que permite resolver dudas para poder operar en los mercados con seguridad y confianza en cualquier momento.

Broker seguro: regulación y seguridad

Las opiniones ETFinance son de gran garantía y la empresa está regulada por Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), así como avalada por las directrices de la UE. El domicilio fiscal en Chipre se debe a las bajas tasas de impuesto de sociedades en ese país, lo que ha hecho que muchos proveedores de servicios financieros se establezcan allí. Se trata de un corredor que opera bajo la Directiva Europea sobre Mercados Financieros MiFID. Por último, pero no por ello menos importante, ETFinance es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF), que protege los fondos de los clientes hasta 20.000 euros. Debido a la excelente regulación pertinente y a las medidas de seguridad descritas para los comerciantes, consideramos que el corredor está operando con gran reputación y que no hay ninguna señal de intenciones fraudulentas o estafas a inversores. Los comentarios ETFinance muestran una gran satisfacción entre sus usuarios, ETFinance no es una estafa sino un broker seguro licenciado y autorizado.

Inversiones en ETFinance

La oferta comercial incluye CFDs sobre acciones, índices, divisas clásicas y criptográficas, así como materias primas. Esta amplia cartera de activos permite a los comerciantes elegir un enfoque de acuerdo con sus preferencias y capacidades, así como diversificar suficientemente su cartera. Sin embargo, la plataforma es también ideal para centrarse en un sector específico. En 2020 ETFinance lleva más de 50 pares de divisas en su programa lo cual multiplica las posibilidades de inversión. A diferencia de muchos otros corredores, los CFD también pueden negociarse con productos básicos que rara vez están representados. Hablamos de productos agrícolas como maíz, algodón, café, soja o cacao. ETFinance incluye también las principales criptomonedas como Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin, Dash, Ripple, Zcahs, Verge, IOTA, NEO, Stellar o Lisk. Una gran variedad de acciones y 16 índices como oro, plata, platino, petróleo o gas natural completan la cartera de activos. Respecto a los márgenes con lo que opera ETFinance, encontramos algunos sensacionalmente bajos. Esto le da a los comerciantes grandes ventajas en su comercio. Además, el corredor no cobra una comisión por transacciones como depósitos ni retiros y ofrece la prosibilidad de crear una cuenta demo de prueba.

Plataforma ETFinance

ETFinance es un broker regulado que se basa especialemtne en el MetaTrader 4 además de en su propio WebTrader. Ambas plataformas se pueden manejar de forma muy intuitiva, son muy fáciles de usar y están equipadas con innumerables funciones. El MT4 también incluye una asesoría de expertos y sistemas de comercio automático, preinstalados en fábrica o que también pueden ser configurados por los propios corredores. Además, la plataforma MT4 tiene excelentes y muy avanzadas herramientas de gráficos.

La plataforma ofrece además otra forma de afilicación: como corredor de seguros autorizado y regulado. En este supuesto existe la posibilidad de elegir entre diferentes planes de trabajo; programa de conversión, programa de reembolsos y programa de conversación. El corredor puede optar por el programa que más se adapte al ritmo de trabajo. Además, la plataforma cuenta con un departamento de marketing muy profesional que ofrece una gran variedad de material de marketing que permitirá acercarse a nuevos inversores.

Se dispone de los siguientes métodos de pago: transferencia bancaria, tarjetas de crédito (VISA, MasterCard), V-Pay, Skrill.Los datos se transmiten de forma segura a través de líneas SSL. Además, los datos de los usuarios están protegidos por ETFinance de acuerdo con las directrices de la MiFID de 2020.

El sitio web está disponible en seis idiomas (inglés, alemán, español, holandés, italiano y portugués). El equipo de apoyo asiste a los comerciantes por teléfono durante el horario de negociación de la bolsa, o por chat en vivo y correo electrónico.

Conclusión sobre el ETFinance

El corredor fiable y excelentemente regulado convence sobre todo por su gran oferta comercial y su tecnología, así como por el programa de formación. Las grandes opiniones ETFinance indican que el proveedor se centra en ofrecer todas las herramientas y conocimientos necesarios para poder tener éxito en estos mercados. Se trata de una opción muy útil para iniciarse en el mundo de las inversiones con seguridad y una buena asesoría. Además, la plataforma cuenta con una interfaz sencilla y de lo más intuitiva, apta para muchos públicos. Es rica en recursos didácticos y se adapta a la interfaz del dispositivo móvil perfectamente. La plataforma es actualmente además patrocinadora del Real Madrid de Baloncesto prestando una labor de apoyo al deporte español. Usted puede iniciarse en el mundo de las inversiones en 2020 para mover esos ahorros que tiene ahora de manera fácil y segura. Cree una cuenta demo de VIVO ahora.