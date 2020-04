British American Tobacco (BAT) España (dueña de Lucky Strike) ha sido uno de los primeros países a nivel mundial en presentar este miércoles la nueva versión de su dispositivo global gloTM, convirtiéndose en el primer dispositivo de calentamiento de tabaco que la compañía introduce en el país. Con este lanzamiento global, BAT demuestra una vez más que España es un país clave en su apuesta por los Productos de Riesgo Reducido Potencial (PRRPs).

El principal producto para calentar tabaco de la compañía, gloTM, ha sido diseñado en el Reino Unido a través de un proceso que involucró a más de 100 expertos de los cinco continentes, incluyendo científicos, ingenieros, diseñadores de producto, especialistas en tabaco y toxicólogos.

Esta versión del dispositivo incorpora la última tecnología desarrollada por BAT de calentamiento de tabaco por inducción, con la que se calientan, no queman, las unidades de tabaco, al contrario que los cigarrillos tradicionales donde se produce combustión. Esta nueva tecnología conlleva, por tanto, un riesgo reducido potencial en comparación con fumar.

"La mayor parte del daño asociado a los cigarrillos convencionales es causado por los tóxicos del humo producido por la combustión del tabaco. Por ello, BAT está enfocada en el desarrollo y comercialización de productos de tabaco y nicotina alternativos que no queman el tabaco para proporcionar nicotina a los fumadores adultos", señala la compañía.

En palabras de Juan José Marco, director general de BAT Iberia: "Con el lanzamiento de gloTM en España, BAT apuesta por seguir ofreciendo alternativas con riesgo reducido potencial para los fumadores adultos que siguen buscando innovaciones. Con la llegada de gloTM pretendemos reforzar nuestro compromiso con el desarrollo de esta categoría en España. A nivel mundial, el objetivo de BAT es incrementar nuestros ingresos en las nuevas categorías hasta los 5.000 millones de libras para el año 2023/2024 y contar con 50 millones de consumidores adultos de nuestros productos de riesgo reducido potencial en 2030".

Su I+D está impulsado por más de 1.500 científicos de todo el mundo, y está enfocado mayoritariamente en el desarrollo de una cartera de productos de riesgo reducido potencial (PRRPs) de la compañía.

Hasta el momento, BAT ha llevado a cabo 164 pruebas de laboratorio "que demuestran que, en comparación directa con el humo de los cigarrillos, el aerosol de los productos para calentar tabaco (THPs, por sus siglas en inglés) analizados contiene sustancialmente menos y menores niveles de sustancias tóxicas (90%-95%)". En diversas pruebas de laboratorio con células cultivadas se encontró que "este aerosol no solo no causa mutaciones del ADN, sino que muestra un 90% menos de citotoxicidad y dio negativo en las pruebas de posibles efectos que promueven la formación de tumores" . Además, "el uso de los THPs provoca una mínima formación de manchas en los dientes y, gracias a su diseño cerrado y funcionamiento a menor temperatura, el dispositivo no tiene combustión entre usos, por lo que tiene un impacto insignificante en el aire circundante y en las personas de alrededor".

Actualmente, los científicos de British American Tobacco (BAT) están llevando a cabo en el Reino Unido el primer estudio controlado de un año de duración para deducir el impacto que tiene cambiar de cigarrillos tradicionales a utilizar gloTM en los indicadores de salud y los marcadores de exposición a tóxicos del humo. Los resultados se esperan a lo largo de 2020.