Iglesias gana la batalla de la renta mínima y consigue que el Gobierno la ponga "en marcha" en mayo

Pablo Iglesias vuelve a ganar otro pulso al Gobierno. Los socialistas llevaban días desautorizando al líder de Podemos, asegurando que la renta mínima tardaría "meses" en aprobarse, pero finalmente, su puesta en marcha va a ser inminente. Fuentes de la Vicepresidencia confirman a Libre Mercado que el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente, Pablo Iglesias, estuvieron tratando ayer martes por la tarde todos los detalles de la medida y los tiempos. "Y acordaron que el Gobierno va a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital ya desde el próximo mes de mayo", aseguran.

Esta decisión contrasta con las declaraciones de ayer mismo de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, declaró que la renta mínima "no se puede improvisar, ni se puede diseñar de un momento para otro". Pues parece que en pocas horas Sánchez e Iglesias la diseñaron.

ge un Ingreso Mínimo Vital puente, y tenemos que llevarlo a cabo lo antes posible para dar seguridad a las familias y para que nadie se quede atrás en nuestro país. #EscudoSocialCoronavirus pic.twitter.com/FN2bPekPlU — PODEMOS (@PODEMOS) April 13, 2020

Mientras desde Podemos clamaban por su aprobación urgente en las redes sociales, Montero dijo que "esperemos que en pocos meses podamos alumbrar esta nueva prestación de Seguridad Social", y volvió a relegar a Iglesias recordando que "es el ministro Escrivá el competente" en la materia.

Ahora, el líder de la formación morada adquiere un papel protagonista. La Vicepresidencia de Derechos Sociales "trabajará conjuntamente" con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que es el que dirige Escrivá. Tanto es así, que "mañana jueves, presentarán ambos la medida".

Antes de la crisis del coronavirus, el PSOE ya pactó con Podemos la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital con cargo a la Seguridad Social, aunque sería una medida con la que Escrivá no pensaba precipitarse. De hecho, durante la comparecencia de Escrivá en la Comisión de Trabajo del Congreso de esta tarde, el expresidente de la Airef se ha limitado a explicar que "no será una prestación individual sino que pondrá el énfasis en los hogares y diferenciará según la estructura de estos hogares". No se esperaba que la tuvieran ya preparada.

Enfrentamientos con la CEOE

El ingreso mínimo vital también le costó al Gobierno hace poco menos de una semana un enfrentamiento con la CEOE. Los empresarios publicaron un duro comunicado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "manipulación". Es escrito recogía que "ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, desde CEOE y CEPYME queremos aclarar que, al tiempo que compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19, en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales".

Y es que, desde la vicepresidencia de Derechos Sociales habían asegurado previamente que la CEOE estaba a favor de esta medida y que hasta Iglesias había hablado con su presidente del asunto. "Tal y como han podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes ven adecuada y positiva" la renta mínima. Es más, el propio "vicepresidente ha intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto", aseguraba el departamento del líder de Podemos Europa Press.

La CEOE desmintió tajantemente esta información. "En estos momentos, ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis", señalaron, y hasta decidieron dar plantón a Yolanda Díaz al día siguiente por el enfado.