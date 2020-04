Escrivá echa otro pulso a Iglesias y deja en el aire la presentación de la renta mínima

"Me he enterado esta mañana, lo he visto en los medios de comunicación", confesaba este jueves por la mañana el ministro José Luis Escrivá en una entrevista en la cadena SER, preguntado por la esperada rueda de prensa que, se supone, dará este mismo jueves para anunciar la aprobación de la renta mínima (empeño de Podemos). Angels Barceló preguntaba incrédula: "¿Hasta hoy no sabía usted que tenía la posibilidad de dar una rueda de prensa?". "Estos días los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos, sí", decía entre risas el ministro de Seguridad Social.

No obstante, Escrivá ha querido quitar importancia al anuncio que pueda tener que hacer hoy o mañana, para él, lo importante es "tener una norma para llevar al correo de ministros, y cuando tengamos esa fecha cerrada con seguridad la vamos a anunciar y será en semanas. El anuncio será inminente y pronto, pero lo más importante es cuándo podamos llevar esa norma al Consejo de Ministros y eso ocurrirá en algunas semanas", insistía.

Curiosamente este miércoles Libertad Digital contaba, citando fuentes de la vicepresidencia de iglesias, que los de Podemos en el Gobierno se anotaban un nuevo punto al confirmar que el anuncio de la llamada renta mínima vital no se producirá en semanas o meses, como llevan días advirtiendo miembros del Gobierno como María Jesús Montero –que lo defendió así nada menos que este mismo miércoles en el Congreso-. Esas fuentes confirmaban que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciarían esta medida de manera inminente porque "van a poner en marcha el ingreso mínimo vital ya el próximo mes de mayo". Escrivá ha dicho que "no me siento presionado por esa información".

ERTE

Según ha epxlicado Escrivá, su departamento está resolviendo unos 200.000 ERTEs al día en la parte de las cotizaciones a la seguridad social. Según ha dicho el departamento de Yolanda Díaz, Trabajo, va más rápido y lleva resuletos más de 3 millones de ERTES. Según ha dicho, la estimación de Trabajo es que "se pueda llegar a los cuatro millones de trabajadores afectados".

Situación estabilizada

En cuanto a la destrucción de empleo que está causando esta crisis del coronavirus, insiste en los 900.000 empleos perdidos que ya dijo en la rueda de prensa a principios de mes para dar cuenta de los datos de paro y afiliación de los Servicios Públicos de Empleo. Eso sí, según ha dicho, desde finales de marzo y hasta ayer "la situación se ha estabilizado y en este momento no está habiendo destrucción de empleo en el sentido de pérdida de afiliación".

Los autónomos, bien gracias

Preguntado también por los autónomos, Escrivá ha dicho que se han tramitado 1,4 millones de solicitudes de prestación extraordinaria para este colectivo y que gracias a esa ayuda "en autónomos no estamos viendo caídas de afiliación porque están teniendo esa prestación".

Deuda pública

No niega sin embargo el ministro, que todas las medidas tomadas por el Ejecutivo van a suponer un "aumento extraordinario" de la deuda pública y del déficit, pero insiste en que será temporal.

Desescalada a ritmos distintos

Sobre cuándo podrá volverse a la normalidad, el ministro ha insistido en que dependerá de la evolución de la pandemia, "que es incierta y que está sorprendiendo a todos en todas las partes del mundo".

"No existe certidumbre y esto es muy importante a la hora de hacer estimaciones económicas como las que hemos oído. Los números son extraordinariamente tentativos porque dos meses más o menos, unos sectores más o unos sectores menos en una situación de parada, tienen efectos muy importantes en las cifras finales de caída de la actividad y de déficit público", ha explicado. En todo caso, Escrivá ha asegurado que "tiende a pensar" que "lo más probable" es que se produzcan "desescaladas y recuperaciones" a ritmos distintos, "mucho más heterogénea por sectores y potencialmente por geografías".