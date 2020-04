El ecologismo ataca: Greta convoca una 'manifestación' y Teresa Ribera quiere que nos movamos en bici

Cuando la fase más dura del confinamiento por la crisis del coronavirus termine, el mundo volverá a una nueva normalidad, que no será la que había en 2019. En la hostelería se aumentarán los controles y el distanciamiento social, y en el transporte la apuesta por la bicicleta está cobrando cada vez más fuerza. De hecho, Francia está estudiando nuevas medidas para hacer que el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano se dispare.

Según ha informado Le Parisien, la ministra de Transición Ecológica del país galo, Elisabeth Borne, ha pedido crear nuevas fórmulas para convertir a la bicicleta en el principal medio de transporte. "Todo el mundo coincide en que después de la epidemia habrá un rechazo colectivo a los transportes públicos. Si no se quiere coger el metro, el bus o el coche para ir a trabajar por miedo al contagio, habrá que poder moverse", declara Pierre Serne, vicepresidente de transportes del área metropolitana de París al medio francés.

Sin embargo, no solo Francia quiere hacer de la bicicleta su medio de transporte predilecto, también España. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comunicado en su perfil oficial de Twitter que pedirá a "sus equipos" estudiar la medida francesa. "Me parece una idea buenísima y una gran oportunidad en el marco de una movilidad distinta", declaraba Ribera.

Me parece una idea buenísima y una gran oportunidad en el marco de una #movilidad distinta.

Voy a pedir a mis equipos de #clima y de #CalidadDelAire que lo estudien con nuestros compañeros de otros ministerios y de gobiernos locales y autonómicos. #EnBici https://t.co/spra6OMGMj — Teresa Ribera / #QuédateEnCasa @Teresaribera) April 15, 2020

Durante la pandemia, en Wuhan el uso de las bicicletas compartidas se disparó un 150% y en Milán y Nueva York los alcaldes pidieron usar este medio de transporte para ir a trabajar y así no hacer uso del transporte público. Para garantizar que no se producían contagios entre usuarios, en estas tres ciudades se aumentaron los servicios de desinfección. Sin embargo, en Madrid, Barcelona o Zaragoza no se permite el uso de las bicis compartidas, pero sí de las personales para desplazarse al centro de trabajo.

Greta convoca a la gente en los balcones

Mientras Francia y España miran a la bicicleta como una alternativa ecológica y de distanciamiento social para poder moverse en las ciudades, la activista Greta Thunberg ha decidido convocar una manifestación para el próximo 24 de abril. El movimiento liderado por la joven sueca, Fridays for Future, ha pedido a todos los ciudadanos que salgan a sus balcones a las 22:00 del viernes de la semana que viene. El motivo de protesta es el de pedir que la salida de esta crisis sanitaria sea "justa y sostenible". A este llamamiento se han sumado numerosas organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.