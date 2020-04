Enagás gana 119 millones a marzo, un 15% más, y ratifica objetivos a 2020, a pesar del coronavirus

Enagás obtuvo un beneficio neto de 119,1 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que representa una 14,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha ratificado sus objetivos para este 2020, a pesar de la crisis del coronavirus.

El grupo señaló que no ha "evidenciado impactos" por la situación provocada por la pandemia mundial, después de que los ingresos de las compañías internacionales en las que participa no se hayan visto afectados "significativamente", por lo que estima que el resultado para el año 2020, así como el dividendo del ejercicio 2019 que deberá aprobarse en su próxima junta general de accionistas, no deberían verse comprometidos.

La energética reafirma así su previsión para este ejercicio de un beneficio neto de unos 440 millones de euros, lo que supondría un incremento del 4,1% con respecto a 2019, así como el abono de un dividendo de unos 1,68 euros por título, un 5% más que la retribución al accionista con cargo al año pasado. No obstante, Enagás señaló que sigue monitorizando "de forma continua" la evaluación de la situación provocada por la crisis sanitaria del Covid-19.

Los ingresos de la empresa entre enero y marzo alcanzaron los 283,3 millones de euros, lo que representa un 1,9% más. De ellos, 265,9 millones de euros, un 1,1% más, correspondieron a las actividades reguladas del grupo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo hasta marzo se situó en los 235,6 millones de euros, un 2,5% más que en los tres primeros meses de 2019, impulsado por los mayores ingresos operativos y por un mayor resultado de sociedades participadas.

El grupo presidido por Antonio Llardén destacó que este mejor resultado financiero se debió, entre otros motivos, a un efecto positivo no recurrente de 18,4 millones de euros originado por las diferencias de cambio positivas generadas por la compra de dólares realizada para la inversión en la fase II en Tallgrass, cerrada el pasado 17 de abril y que ha permitido a Enagás elevar su participación indirecta en la estadounidense hasta el 30,2% tras el desembolso de 836 millones de dólares (unos 760 millones de euros).

La cifra de los fondos procedentes de las operaciones (FFO) a 31 de marzo fue de 177,1 millones de euros, un 10,3% inferior al obtenido en 2019 por un efecto de calendarización en el cobro de dividendos de sociedades participadas. El objetivo anual de dividendos de las filiales en el año es de 235 millones de euros.

La deuda neta a cierre del primer trimestre de Enagás ascendía a 3.605 millones de euros, disminuyendo en 150 millones de euros respecto a 2019. Así, el ratio FFO/deuda neta se situaba en el 20,4%.

Cae la demanda de gas industrial

En lo que respecta a la demanda de gas natural, la compañía indicó que se ha visto afectada negativamente desde que se estableció el estado de alarma por la crisis del Covid-19, con una disminución del consumo de la industria, comercios y pymes durante las dos últimas semanas del mes de marzo.

Así, la demanda de gas natural al finalizar el primer trimestre alcanzó los 101,6 teravatios hora (TWh), con un descenso del 2,4% frente al mismo período que el año pasado.

La demanda industrial registró una caída del 2,1%, hasta los 55,4 TWh, aunque desde que se estableció el estado de alarma en España el ritmo de caída se ha situado en el 2% semanal.

Plan de contingencia

Enagás, con la seguridad y salud del personal como prioridades, ha puesto en marcha un plan de contingencia para ante el coronavirus para continuar prestando con normalidad un servicio esencial como es el del suministro energético de gas natural y contribuir en la medida de sus posibilidades a mitigar el impacto social de esta pandemia.

Asimismo, el operador del sistema gasista destacó que mantiene "su firme compromiso" con el empleo y con sus proveedores de bienes y servicios críticos.