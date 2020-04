Un hospital privado compra test suizos de máxima fiabilidad y deja en evidencia la gestión del Gobierno

El laboratorio de Suiza Byosinex Swiss S.A ha enviado al hospital privado Cenyt 850 test con los que se están haciendo pruebas para la detección del Covid-19 desde el pasado 3 de abril. En una carpa instalada en Estepona y situada en una céntrica plaza de la localidad malagueña, los pacientes esperan a ser llamados por los sanitarios.

Guido Bejarana, médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor, atiende a Libertad Digital en su hora de descanso. Dejando el EPI a un lado, y tomando aire, el doctor pone en evidencia que el Gobierno no consiga test fiables a estas alturas. Él y su equipo se pusieron manos a la obra y en pocos días los test para el Covid-19 ya estaban en sus manos. "Fue muy sencillo, vimos qué laboratorios tenían una mayor fiabilidad y los pedimos. No hemos tenido ningún problema para que nos enviasen los test de Suiza, llegaron muy rápido. Hicimos un primer pedido de 450 test y desde el 3 de abril estamos aquí en la carpa con nuestros EPI y haciendo test de Covid-19. Volvimos a pedir otros 400 a Byosinex en Suiza y ya los tenemos de nuevo".

El doctor Bejarana en la carpa instalada para realizar test Covid-19 en Estepona (Málaga) | Hospital Cenyt

Mientras que el Gobierno sigue comprando test defectuosos en China, y erra de nuevo en la adquisición de nuevos test para sustituir a los que no valían, centros sanitarios privados y municipios están logrando adquirir las pruebas para el control del coronavirus, dejando entrever un mercado donde, existe alta demanda de test, sí, por supuesto, pero también una gran oferta que permite elegir el que el test que arroje una mayor fiabilidad.

Francia compra test a España

El responsable de las pruebas de detección del Covid-19 en el Hospital Cenyt afirma que sus colegas de profesión en otros países están comprando test a laboratorios españoles, por lo que no comprende que el Ministerio de Sanidad ofrezca una versión diferente a los hechos que ellos están viviendo. "Para mí es una burla del Gobierno el que no haya conseguido los test, además, en España hay muchos laboratorios que están produciendo test sin parar. Yo tengo compañeros médicos en Francia que están haciendo test españoles a la población. Ellos me preguntan extrañados, ¿cómo que nos llegan noticias de que el Gobierno no puede testar a la población si estamos recibiendo continuamente test de laboratorios de España? Es evidente que Francia está comprando en laboratorios españoles y que test hay."

Y añade, "el Gobierno está haciendo una pésima gestión. Yo no soy apolítico, soy apartidista, pero me parece que teniendo un problema de salud como el de ahora están haciendo las cosas muy mal. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema para conseguir test fiables y de la máxima calidad. Los nuestros son de un 100% de acierto en anticuerpos. El estándar está en un 83% de media de fiabilidad, nada que ver con los que han comprado el Ministerio de Sanidad a los chinos que están en un 30% de fiabilidad, esos eran de la peor calidad, nadie los quiere.

En su caso, el doctor Bejarana asegura que es altamente fiable la respuesta de los test suizos: "Nuestro test tiene una fiabilidad en la inmunoglobulina G de un 100% y en la inmunoglobulina N también de un 97%. La media de fiabilidad de los test en el mundo que se hacen está en un 83%, por lo que los que tenemos son de los mejores que hay en el mercado".

Los pacientes solo esperan veinte minutos a que el doctor salga de la carpa y les comunique el resultado: "Es un test rápido de anticuerpos y detectamos si tienen el Covid-19, si son inmunes porque lo han pasado ya, o si no se han contagiado en ningún momento. El precio es de 45 euros", informa el médico.

Conseguir la prescripción para el test

Pero ¿se puede hacer el test todo el mundo? Es la pregunta que desde el pasado 14 de abril se hacen los españoles. El Gobierno decretaba la orden de "intervenir los test" para después aclarar que ordenaba que se hicieran solo bajo prescripción médica.

El doctor Bejarana corrobora que ellos están siguiendo las órdenes del Gobierno desde que entraran en vigor. "Estamos testando a todo aquel que viene con la prescripción. Para obtenerla basta con ir a tu médico de la Seguridad Social o al privado, así te puede dar la recomendación de hacerte el test. Nosotros lo estamos haciendo al personal de riesgo como son policías, sanitarios, trabajadores del supermercados, a los que tengan alguna enfermedad concomitante como hipertensión o asma bronquial, y a los que hayan tenido sintomatología típica del Covid-19 como fiebre, cefáleas constantes, tos; o personas que hayan estado con pacientes con coronavirus y tengan sospechas", aclara.

Test suizos realizados en la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen (Estepona)

Buena parte de estos test suizos han sido donados por el Hospital Cenyt a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen de Estepona. Varios sanitarios del centro privado se desplazaron hasta allí a dar clases y enseñar a los empleados sobre cómo hacer el test Covid-19. Gracias a esta colaboración en la residencia pudieron averiguar que todos los ancianos dieron negativos, algo que la directora del centro comunicó con gran alivio. "Es un día feliz y tranquilizador para todos", señalaba.

Por último, el médico Guido Bejarana comunica que esta labor de detección es primordial para el control y propagación del virus. De hecho, comunica que "han detectado casos que han dado positivo en Covid-19 y pacientes que ya lo han pasado y ni lo sabían", concluye. Y agrega que seguirán realizando esta tarea tan fundamental y básica para el control de la pandemia en España.