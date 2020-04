El Gobierno "obliga" a los vendedores de mascarillas a retirarlas del mercado porque pierden dinero

El pasado 22 de abril el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció tras la reunión de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, que fijaba el precio de las mascarillas quirúrgicas en 0,96 euros (IVA incluido) la unidad con la excusa de "evitar abusos". La reacción de los proveedores no se ha hecho esperar, y algunos han empezado a retirarlas del mercado porque no las pueden vender a ese precio porque el precio de mercado es mucho más elevado.

En la web de Orto España se puede leer el siguiente mensaje cuando se accede a comprar un pack de mascarillas quirúrgicas: "Mascarillas en stock, envío en 24/48horas, precio marcado de venta hasta la publicación del BOE. Precio por packs es de 21.5€ (10 uds), 50€ (25uds) y 95€ (50uds). A partir de las 00:00 del 24/04/2020 dejaremos de vender estas mascarillas. Todo pedido anterior será servido con normalidad".

Pero esta no es la única página web que ha lanzado este mensaje a sus clientes, también lo han hecho desde Ortosan. "Debido a la orden del Gobierno que fija el precio de estas mascarillas en 0,96€, nos vemos obligados a retirarlas de la venta ya que los fabricantes ofrecen este producto por encima del precio estipulado. Disculpen las molestias", señala la web.

En otras páginas web, como Mifarma o Dosfarma, aunque no muestran mensajes similares, no dejan comprar el producto por no tener stock disponible en este momento. Hay en otras páginas sí se pueden encontrar, al menos por el momento, mascarillas a 0,96 euros la unidad.

¿Desabastecimiento?

Según cuenta El Confidencial, el coste por unidad al que los vendedores compran las mascarillas es superior al precio fijado por el Gobierno y, por tanto, no es rentable adquirir este producto. "Para vender a 0,96 euros y no perder dinero, las farmacias deberían comprar las mascarillas a 0,75 euros, porque a eso hay que sumarle el 21% de IVA y el 5,4% de recargo de equivalencia", recoge el diario. Al parecer, el precio a los que los fabricantes ofrecen estos productos es de un euro, por lo tanto, los comercios que vendan España perderían dinero por comprar mascarillas. Por todo ello, si no se modifica ese precio fijado, es posible que se dé un desabastecimiento en las mascarillas quirúrgicas, no así en otras variantes más caras como las FFP2 o FFP3, ya que no tienen un precio fijado.