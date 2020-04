Cómo comprobar si tu ERTE ha sido aprobado y si cobrarás la prestación

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere que 3.889.000 trabajadores se están viendo "beneficiados" por un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en España, no ha podido detallar cuántos de ellos han cobrado la prestación y cuántos no.

Las oficinas de empleo están desbordadas por la cantidad de empresas que han tenido que acometer un ERTE, y son muchos los empleados que todavía no han visto un euro de esas ayudas. El 3 de abril se produjo el primer pago del paro de los ERTE, pero hubo un buen número de personas que no cobró nada, aún estando en su casa sin trabajar. "No conozco a ningún empleado en ERTE que haya cobrado. Están dejando a gente sin comer", señalaba una abogada laboralista hace unos días a este periódico. El próximo pago de los ERTE es el 3 de mayo, y el Servicio Público de Empleo estatal ha publicado los pasos que hay que seguir para consultar el estado de estas prestaciones por desempleo. "Si el SEPE ya la ha reconocido, obtendrás los datos relativos al importe y la duración", explican.

Junto a esta publicación de Facebook, llama la atención la cantidad de comentarios negativos sobre la gestión de los ERTE por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez que vierten los usuarios de esta red social.

"Lo que tenéis que hacer es llamar, llevo 16 días esperando para arreglar mi subsidio. La página no funciona bien y del teléfono ni hablamos. Sinvergüenzas", critica una afectada. "Acabo de hacer todo eso y me sale que se ha producido un error y que acuda a mi oficina de empleo. Igual me viene un poco mal ir ahora...", comenta otro.