Cómo sacar su dinero de España via Fondos de Inversión

Una de las preguntas más frecuentes que están haciendo los ahorradores e inversores Españoles, por culpa de algunas declaraciones que hizo el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, sobre la apropiación de los recursos del país, es si en caso de quiebra del país o de una confiscación por parte del Gobierno, ¿cómo logro salvar mi patrimonio?

Bueno, vamos por partes. Lo primero indicar que en caso de querer sacar el dinero del país para evitar esta "incautación", hay 2 maneras básicamente.

La primera sería abrir cuenta en un banco domiciliado en otro país, Suiza, Andorra, Luxemburgo…. Pero eso realmente no es rentable a no ser que tenga un patrimonio superior al millón de euros, y estará pendiente de pagar unas comisiones altas para poder tener el dinero legalmente en estos países. En algunos países incluso no merece la pena hasta a partir de los 3 millones de Euros.

La otra alternativa que existe, sobre todo para las rentas no tan pudientes, es invertir en Fondos de Inversión a través de su entidad financiera, pero que estén domiciliados en Irlanda o en Luxemburgo.

Estos fondos, normalmente, los comercializan casi todas las entidades financieras, pero tienen unas comisiones más altas que los normales y en el pasado han estado muy pensados en inversores institucionales, pero ahora cualquier inversor puede comprar dichos fondos.

¿Sabía usted que los fondos de inversión que le vende su banco o gestora domiciliados en Luxemburgo o Irlanda están a salvo del "exprópiese"?

Luxemburgo es el centro de fondos de inversión más grande de Europa y el segundo más grande del mundo después de los Estados Unidos, con más de 4.668 billones de euros en activos netos gestionados en más de 14,700 unidades de fondos (unidades=fondos + subfondos – fondos sombrilla). Entre las estrategias con mayor volumen de patrimonio destacan la Renta Fija (1.444 billones de euros) y la renta variable (1.348 billones de euros), y los que menos los private equity con 104.169 millones de euros.

También es el mayor centro de distribución global para fondos de inversión, con sus fondos ofrecidos en más de 70 países en todo el mundo.

Los fondos de inversión de Luxemburgo tienen una participación dominante no sólo en el mercado minorista, sino también en el institucional en Europa, y son el vehículo elegido en muchas partes de Asia, América Latina y Oriente Medio. Las favorables condiciones de Luxemburgo hacen de esta plaza un lugar deseado por las gestoras de todo el mundo.

A la estela de las gestoras internacionales, muchas españolas también han mostrado, por años, sus deseos por instalarse en el Gran Ducado. Y eso, por no mencionar a las que ya están... pero, ¿por qué tanto éxito?

Ubicación estratégica del país, en el corazón de Europa y su tradicional apertura hacia la integración transfronteriza lo ubicó rápidamente como un importante centro financiero internacional Una economía AAA, con sólidas finanzas públicas y políticamente estable Miembro fundador de la Unión Europea Con un marco legal y regulatorio para fondos de inversión de última generación, y reconocido por la comunidad global de gestión de activos Lidera el camino en la protección de los inversores y tiene un regulador altamente experimentado

Es importante destacar, que muchas gestoras españolas tienen fondos "clones" de sus fondos españoles domiciliados en Luxemburgo, por tanto, es la misma gestión y proceso de inversión, la misma cartera, y algunas veces, incluso similares comisiones.

De hecho, las grandes fortunas y muchos de los mejores fondos de inversión están pasando a invertir, puesto que estos precios para inversores a largo plazo son una ganga de mercado.

No es incompatible o excluyente tener vehículos de inversión en España y Luxemburgo, el inversor puede tener una parte de su patrimonio invertido en fondos españoles o luxemburgueses, de acuerdo a sus necesidades en cada momento. La liquidez es prácticamente similar, ya que mientras en los fondos españoles es de un día (que en las fichas de producto suele poner D+1), por lo general en Luxemburgo es de dos días (D+2), pero varía de fondo a fondo y de gestora a gestora.

La gran mayoría de las gestoras españolas, sin mencionar todas las extranjeras, cuentan con fondos domiciliados en Luxemburgo, no sólo aquellas pertenecientes a los grandes bancos, sino un Andbank, Magallanes, Bestinver, Cartesio, BuyandHold y muchas más, sin olvidar gestoras extranjeras como Aberdeen Standard Investments, Capital Group, Columbia Threadneedle, Candriam, LFDE, DPAM entre otras, y a gusto del inversor.

