Científicos intentan sin éxito que el Ministerio de Sanidad facilite a la población una app que frenaría los contagios

Un grupo de independiente de científicos y virólogos españoles ha creado una sofisticada aplicación que, como ellos mismos definen, "frenaría la pandemia con solo usar el móvil". Se trata de un test digital de coronavirus hasta ahora nunca visto en nuestro país bautizado como Stop Covid.

El proyecto está encabezado por el doctor Javier Cantón. Se trata de uno de los pocos investigadores y virólogos que hay en España con una tesis doctoral sobre el coronavirus MERS-CoV aparecido en 2012 en Arabia Saudita y que fue entrevistado recientemente por Libertad Digital.

El virólogo ha transmitido a este diario que, junto con un equipo de médicos, científicos y bioinformáticos de primer nivel, han llevado a cabo una herramienta tecnológica crucial para minimizar los contagios y el impacto de una posible segunda ola. Un tecnología que salva vidas y que, irremediablemente, está siendo rechazada por alcaldes y comunidades autónomas porque el Ministerio de Sanidad les impide tomar esas decisiones.

Sofisticado algoritmo

El equipo de científicos lleva semanas trabajando en el sofisticado algoritmo. El virólogo experto en coronavirus argumenta que nada tiene que ver la aplicación que han creado con las que dispusieron en su día las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía. "Estas app no son sanitarias sino meramente informativas, basadas en noticias como lavarse las manos y recomendaciones básicas. Creemos que por esta razón pudieron ser publicadas, o bien es que lo hicieron antes del estado de alarma. La diferencia con nuestra aplicación es que nosotros incluimos parámetros técnicos sanitarios para el paciente o posible contagiado. Hemos introducido la trazabilidad de la enfermedad, aspectos como dónde te contagiaste, rastro de los posibles infectados, mapas de calor para saber qué barrios, pueblos, ciudades o zonas tienen más carga viral".

Igualmente, los investigadores consideran que es urgente la implantación de tecnología que dibuje mapas de la epidemia. "Estas cuestiones nos permitirían saber dónde hay más gente infectada, o qué territorios tienen menos o, incluso, aquellas que están libres del virus. Este tipo de información que es la más importante, es lo que no tocan las Comunidades porque no pueden ya que solo es posible si el Ministerio de Sanidad accede y lo publica. Llevamos ya tiempo llamando a alcaldes y Comunidades y todos nos dicen que les encantaría usarla y ponerla a disposición de los ciudadanos pero que no pueden porque el Ministerio de Sanidad es ahora el único órgano que puede hacerlo.

Único mando, Salvador Illa

Estamos, por lo tanto, ante un escenario de nacionalización que no solo afecta a la llegada del material sanitario y test de covid-19 a España. Las aplicaciones sanitarias de rastreo y seguimiento del virus que tanto están ayudando a frenar los contagios en países como Corea del Sur, caen en el ostracismo en España.

"Hace una semana que le hemos hecho llegar el dossier de la app StopCovid al ministro Salvador Illa. No queremos dinero, lo hemos hecho de forma altruista, es gratuita. Queremos que nuestra tecnología esté al servicio de la humanidad. Pero no hemos tenido respuesta. Esperamos que sea porque el Ministerio de Sanidad esté evaluando otras propuestas, la verdad es que no sabemos qué pasa", destaca el virólogo.

Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con el Big Data han confirmado a Libertad Digital que tienen conocimiento de la aplicación Stop Covid. A este respecto, han mostrado su absoluta predisposición a este tipo de tecnología tan necesaria para la población. Sin embargo, aclaran que desde el decreto del estado de alarma las app sanitarias y su uso oficial dependen de un único mando, el de Salvador Illa. Si el ministro no mueve ficha, no pueden actuar, no les está permitido.