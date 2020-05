"El que no se sienta cómodo, que no abra". Estas palabras de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, realizadas este jueves en RNE y dirigidas a los dueños de bares y restaurantes han indignado al Partido Popular.

Desde el sector de la Hostelería ya han avisado también de la "ruina" que se les avecina si el Gobierno no da marcha atrás a unas medidas de reapertura inviables para sus negocios durante la desescalada. Mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez no solo no les aporta soluciones sino que protagoniza declaraciones como las de la titular de Transición Ecológica.

Frente a ello, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que "quien no pueda abrir, tendrá las ayudas de los gobiernos del PP". Tras una reunión con las organizaciones patronales Hostelería España y Hostelería Madrid, a la que también ha asistido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, los populares se han comprometido a "ayudar directamente o a través de créditos a los hosteleros y comerciantes a la hora de acometer reformas de infraestructuras para distanciamiento social, cámaras térmicas y mamparas en sus establecimientos para que se les permita abrir en condiciones de seguridad y rentabilidad".

Junto con Almeida, Casado ha exigido al Gobierno que permita a los ayuntamientos utilizar los más de 28.000 millones de superávit en esta crisis y que "se puedan bajar los impuestos de actividades económicas, IBI y tasa de residuos".

"El plan de desescalada es un plan de descalabro"

En unas declaraciones que ha realizado desde una de las cocinas que permanecen cerradas, Casado ha considerado que el plan de desescalada es "un plan de descalabro, un sudoku que nadie entiende", y que hacerlo sin test masivos "es como intentar bajar de una montaña con los ojos vendados".

En este sentido, Casado ha propuesto "la regulación y la garantía" del teletrabajo para "asegurar empleos y evitar despidos", impulsando "la seguridad de aquellas personas que trabajan desde casa, garantizando las horas trabajadas, el coste de internet y material empleado".

El líder del PP también ha cargado contra el Gobierno por cobrar este jueves a 400.000 autónomos inactivos la cuota de marzo. "¿Cómo puede pagar alguien, que no tiene ingresos, una cuota de marzo y abril cuando el Gobierno ni si quiera les ha dado las ayudas a todos?", se ha preguntado tras insistir en que tampoco se "está dando las prestaciones prometidas a 4 millones de familias que están acogidas a un ERTE y llevan desde el 31 de marzo sin recibir ningún ingreso".

Por último, Casado ha culpado directamente a Pedro Sánchez de las previsiones económicas "catastróficas" porque durante el tiempo que llevan gobernando los socialistas no se han hecho las cosas bien por la mala gestión del Gobierno.