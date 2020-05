El Gobierno vuelve a corregir sus propias medidas suicidas. El sector de la hostelería ya avisó de que las medidas de reapertura de Sánchez eran inviables y les abocaban a la ruina. Finalmente el Ejecutivo se ha visto obligado a recular y ha decidido ampliar al 50 por ciento el aforo permitido en las terrazas de establecimientos hosteleros a partir de la fase 1 de la desescalada, que en un principio había planteado de solo un 30 por ciento.

A pesar de que el pasado jueves la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el plan de transición no se le impone a nadie y que "el que no se sienta cómodo, que no abra", fuentes del Gobierno dicen ahora que amplían el porcentaje previsto porque "se considera compatible con las debidas garantías de seguridad en materia de salud pública".

Las mismas fuentes han explicado que el número máximo de diez personas para reuniones que se va a permitir en la fase 1 vale tanto para encuentros en domicilios como en terrazas.

Y podrán abrir, al 50 por ciento de su capacidad, tanto las terrazas que estén en la vía pública como las que se encuentren dentro del espacio del establecimiento hostelero, siempre que sea al aire libre.

Así constará en las próximas órdenes que publicará el Gobierno en el BOE mañana domingo para regular las condiciones tanto de la hostelería en fase uno como del comercio en fase cero.