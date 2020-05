Las farmacias avisan: "No va a haber guantes hasta noviembre"

"La escasez de mascarillas es menor en estos momentos, pero ahora el problema es el agudo desabastecimiento de guantes de nitrilo, látex y vinilo", informa a Libertad Digital Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COF).

Desde su farmacia en Vallecas y sin parar de trabajar, la sanitaria nos atiende expresando una gran preocupación por la inexistencia de guantes de protección en el mercado. "Es cierto que hay un problema global por la alta demanda, pero en España hay muchas empresas que se han reinventado y están fabricando mascarillas por primera vez. Lo que pasa es que con los guantes es distinto. Es producto sanitario muy difícil de fabricar. Nos han dicho que la materia prima está en Malasia y se ha abierto una subasta de precios", subraya la boticaria.

Las farmacias se enfrentan a una nueva tormenta de precios. Rosalía Gozalo no deja de llamar preguntando si queda stock de guantes. El resultado es siempre infructuoso. "He hablado con 60 proveedores y todos me han dicho lo mismo. Estamos ante un problema muy grave porque no va a haber guantes hasta noviembre o, incluso, diciembre. Además, las últimas cajas que hemos vendido han sido más caras que el precio habitual. Por ejemplo, una caja guantes de nitrilo de 100 unidades, yo la vendía a 8 euros hace dos meses. Actualmente, vale el doble y acaba de subir hasta un 20% más en estos días. Además, debemos sumarle a ese precio los impuestos que tenemos que pagar", aclara la farmacéutica.

Intervención de precios

Al igual que sucedió con las mascarillas, existe el peligro de que el Gobierno amenace con intervenir los precios de los guantes con las consecuentes pérdidas económicas para los boticarios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Consumo, Alberto Garzón, pusieron el límite de 0,96 euros a las mascarillas. Los farmacéuticos las habían adquirido a un precio mayor. La avalancha de quejas y reclamaciones contra Simón se produjeron de inmediato. No solo había sacado de la ecuación a los farmacéuticos clasificándolos como personal comercial en lugar de sanitario, el Gobierno también los ha abocado a enfrentar la ruina que ha supuesto la intervención de precios.

La vocal del COF solo espera que una intervención similar no ocurra con los guantes. "El mercado se regula solo no hace falta que el Gobierno intervenga. Además, no se va a poder fijar un precio de un producto que no tenemos", especifica.

Guantes fake

La escasez de material de látex, vinilo y nitrilo puede derivar en la fabricación de guantes falsos que no cumplan con los parámetros sanitarios de Europa. "Han entrado en circulación en España muchísimas mascarillas fake. Con los guantes puede pasar lo mismo. Hay que tener cuidado con las web de las grandes superficies de alimentación porque lo que yo he observado es que los guantes que venden no son de nitrilo real. En el material de nitrilo o látex es muy importante el gramaje para para asegurar la porosidad y permeabilidad. Son aspectos fundamentales a la hora de que no nos engañen. A los farmacéuticos es muy difícil que nos engañen".

Ante las negras previsiones por la falta de guantes que se avecina, la vocal de la COF recomienda encarecidamente que se cumplan las medidas de higiene para la prevención del contagio del Covid-19 porque, de todos modos, "el guante es un reservorio de virus", transmite la boticaria.

"El Gobierno nos dice que a la calle con guantes, pero más allá del guante tenemos que tener educación sanitaria y respeto por la salud del que tenemos enfrente. Un guante funciona como un recogedor de virus. Y además, la gente lleva los guantes mal. Se creen que están protegidos, pero si te tocas la nariz, los ojos o la boca con el guante te puedes contagiar. También hay que tener en cuenta que los geles hidroalcohólicos no desinfectan igual de bien en el guante que en la piel. Lavar los guantes no te garantiza que estén desinfectados del todo, podemos estar haciendo un mal uso. También pasa con las mascarillas, veo que las tocan, se las bajan para hablar o las reutilizan cuando ya pueden que estén infectadas. Yo cambiaría los guantes por una correcta educación sanitaria", finaliza Rosalía Gozalo