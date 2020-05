Los hosteleros denuncian "el dolor y la incertidumbre" con la que el Gobierno les pide reabrir

Este lunes, primer día de la llamada "fase 0 de la desescalada", o primer paso de las medidas de atenuación del estado de alarma y el confinamiento, el presidente de la Confederación de Empresarios Hosteleros de España, José Luis Yzuel, ha valorado la medida en Es la Mañana de Federico, no sin pesar: "Dolor, incertidumbre y pocas certezas es lo que nos toca vivir", se quejaba José Luis Yzuel, al poner sobre la mesa que el decreto de "reapertura" se publicó este domingo, sólo un día antes de que se puedan abrir los negocios de hostelería, y sin siquiera tener "la guía sanitaria para poder abrir".

El nivel de incertidumbre al que se exponen los negocios que hayan decidido abrir, sólo en horario de recogida de pedidos de comida a domicilio, y aquellos que puedan mantener abierta una terraza con un aforo reducido al 50%, es muy grande, se quejaba el presidente de la patronal de hosteleros.

Una de las principales quejas del sector hostelero es la falta de certidumbre y la falta de interlocución con el Gobierno para consensuar medidas que ayuden a la recuperación y la seguridad en uno de los sectores más afectados por el Estado de Alarma.

Según ha explicado en Es la Mañana de Federico, el nivel de desconcierto es total. "Nuestra interlocución siempre es el Ministerio de Industria, turismo y comercio", a quien se le hizo llegar la guía sanitaria que elaboró con un conjunto de expertos el propio sector, y con quien se pactó una reducción del aforo del 30% de las terrazas para la apertura de los negocios hosteleros que dispusieran de mesas en exterior. Pues bien "lo que hemos hablado luego se diluye. Creíamos que las terrazas iban a abrir con una reducción de aforo del 30% y luego escuchamos a Pedro Sánchez y al principio pensábamos que se había equivocado". Desde la patronal de los hosteleros se preguntaban "qué cambio se produjo en el Consejo de Ministros de 9 horas para que pactaran con nosotros una reducción de aforo del 30% y la hayan ampliado al 50%", se preguntaba Yzuel, quien advertía de que "en el propio ministerio de Industria Turismo y Comercio no sabían" que se aplicaría ese cambio en el consejo de ministros.

Los ERTE y los préstamos ICO

Sin duda, otro de los caballos de batalla que mantiene la hostelería es el de los ERTE, porque "no sabemos si van a durar hasta final de año como estamos pidiendo porque nosotros tenemos que incorporar a la plantilla a medida que la situación se va normalizando", pero "no podemos incorporar a todos y además comprometernos a un mínimo de 6 meses de contrato", dado que la situación sigue siendo muy precaria. Una cláusula, que Yzuel advertía que "no se va a poder mantener en muchas ocasiones".

No sólo preocupan los ERTE. Según Yzuel, la financiación tampoco está llegando, porque los procesos son complicados y la liquidez no llega, ya que los bancos, que gestionan los préstamos ICO, "prefieren en general hacer tres préstamos grandes que 500 préstamos pequeños y para muchos profesionales con negocios pequeños estos créditos son complicados de pedir y cumplir sus requisitos".

El Monopoly

Las limitaciones al aforo en los restaurantes es algo que Yzuel tampoco entiende, "da la sensación de que están jugando al Monopoly, cambio el abrir colegios por limitaciones de aforo en las terrazas", lo que llena de incertidumbre al sector.

Por ese motivo, Yzuel dice que la hostelería tampoco entiende por qué el Gobierno tiene que regular el aforo de los establecimientos y puso un ejemplo muy gráfico: "Martín Berasategui atiende sólo a 60 comensales, pero tiene un local en el que caben 200. ¿Por qué tiene que reducir su aforo si puede garantizar una distancia adecuada entre comensales?", decía.

También se quejaba de que "en otros sectores no se obliga a mantener una distancia mínima de 2 metros, y a nosotros sí. ¿Por qué?" Y remataba: "No vamos a consentir que se nos apliquen medidas que no se aplican en ningún otro sector".