Grandes perspectivas de inversión en el sector sanitario, farmacéutico y de seguros

Según la gestora de fondos Capital Group, a los precios actuales de las acciones, hay una oportunidad nunca vista en muchísimos años de buenos sectores que van a ir muy bien en el futuro.

Steven Watson es uno de los siete gestores de del New Perspective Fund, un fondo que desde su creación en 1973 se centra en el cambio de los patrones de comercio. Steven explica que "las multinacionales han demostrado que pueden hacer frente a los tiempos difíciles y pueden hacer frente a un aumento del proteccionismo. Las multinacionales de éxito operan como si fueran empresas locales. Por ejemplo, Nestlé es una empresa suiza pero activa en 130 países de todo el mundo y se comporta como un actor local y, además, sigue teniendo la fuerza de una multinacional".

El mundo puede haber cambiado mucho desde el comienzo de la pandemia, pero la filosofía de inversión a largo plazo de Capital Group no lo ha hecho. Steven Watson dice: "seleccionamos acciones de calidad para el largo plazo. No soy fanático de una alta rotación, así que mi parte de la cartera New Perspective apenas ha cambiado. Pero, por supuesto, la crisis ofrece oportunidades para encontrar compañías que están infravaloradas por el mercado".

El gestor de la cartera ofrece como ejemplo una empresa china de biotecnología en la que Capital Group ha invertido recientemente. "Esta semana tuve una conferencia telefónica con la compañía. Claramente tiene el potencial de convertirse en una multinacional china en oncología. Es genial estar regularmente en contacto con ellos, así tenemos una buena imagen de lo que está pasando."

Steven también se muestra optimista con otros sectores. "Hay interesantes oportunidades en las industrias farmacéutica, sanitaria, biotecnológica y de seguros; es evidente que habrá nuevas y grandes oportunidades de negocio para ellos a partir de COVID-19. La tecnología y los productos básicos de consumo han sido sectores defensivos y se han mantenido bien. Tenemos una nueva conciencia del valor de las compras online, a pesar de que ha estado creciendo durante años. También creo que una vez que la vida vuelva a algo que represente la nueva normalidad, volveremos a los restaurantes, bares, volaremos, reservaremos vacaciones y estancias en hoteles. Esas industrias de servicios no van a desaparecer aunque se hayan dañado. La cadena de suministro mundial dependerá menos de China y la producción se trasladará a los países de origen, aunque este cambio llevará años".

"Estamos ante un ejercicio de altibajos, pero he experimentado 22 'crisis' en mi carrera, de las que 8 fueron importantes mercados bajistas, y cada bajada ha traído oportunidades para comprar valores a precios atractivos y nos hemos recuperado de cada una. Es importante recordar que los mercados se recuperan y traen oportunidades para comprar acciones a precios atractivos. Debemos combatir el impulso que nos genera pánico y recordarnos a nosotros mismos que debemos seguir invirtiendo a largo plazo a través del análisis fundamental para buscar valor".

El gestor espera que los responsables de la política fiscal y monetaria adopten las medidas adecuadas a tiempo para que la recesión no conduzca a una japonización de los mercados desarrollados. Considera que la probabilidad de una depresión o estanflación prolongada es bastante limitada.

De hecho, las grandes fortunas y muchos de los mejores fondos de inversión están pasando a invertir, puesto que estos precios para inversores a largo plazo son una ganga de mercado.

La profundidad de la recesión dependerá de la duración de la pandemia. Esa es la gran incógnita para la gestora. Pero Steven Watson dice que ve los primeros signos positivos. "El crecimiento de nuevas infecciones y la mortalidad está disminuyendo claramente. La gente en Hong Kong está saliendo a cenar de nuevo, respetando las reglas de distanciamiento social. Y de mis conversaciones con algunas compañías biotecnológicas y farmacéuticas también he sacado algunas señales esperanzadoras".

