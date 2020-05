La trampa de Sánchez: el estado de alarma no es necesario para mantener los ERTE y otras ayudas El estado de alarma no es necesario para mantener las ayudas a autónomos y parados. No obstante, Sánchez las ha vinculado en el hemiciclo.

Sin sonrojarse, el presidente del Gobierno ha amenazado en sede parlamentaria con el fin de las ayudas aprobadas para luchar contra la crisis económica del coronavirus si sus señorías no le aprueban una nueva prórroga del estado de alarma. "Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable porque estas ayudas se realizan bajo el paraguas del estado de alarma y los millones de compatriotas que se acogen a ellas las necesitan para tener techo, electricidad, gas, para mantener vivo un negocio y para recibir el apoyo colectivo de las instituciones públicas". Levantar ahora el estado de alarma sería IMPERDONABLE y un error absoluto y total: Todas las ayudas que reciben personas vulnerables, personas trabajadoras, pymes y autónomos están bajo este paraguas. href="https://twitter.com/sanchezcastejon?ref_src=twsrc%5Etfw">@sanchezcastejon

#ESTADOdeAlarmaCuestióndeESTADO pic.twitter.com/rALm6LGTJM — PSOE (@PSOE) May 6, 2020 Entre las ayudas más destacadas se encuentran los expedientes de regulación temporal de empleo (los famosos ERTE) por causa de fuerza mayor, en cuya normativa se recoge que tendrán vigencia durante el estado de alarma (cláusula que se puso a posteriori), algo que autónomos y empresas están pidiendo que desaparezca y no se vincule al estado de alarma sino a la duración de la situación de frenazo brusco de la economía. La medida es capital para el tejido productivo acogido a estos nuevos ertes por causa de fuerza mayor, ya que exonera a las empresas y autónomos del pago del 100% de las cotizaciones sociales que por el empleado paga la empresa (menos en los casos de empresas de más de 50 trabajadores, en el que se perdona el pago del 75% de la cotización). Expertos consultados por Libertad Digital consideran que esa desvinculación es muy sencilla, "tan sencillo como que el Gobierno apruebe un Real Decreto Ley extendiendo esas ayudas hasta la fecha que sea con independencia del fin del estado de alarma". Es más, no han sido pocos los juristas que se han expresado en la misma dirección, según publicaba esta semana ABC, esos expertos decían que "desvincular de forma precisa los ERTE del estado de alarma dotará de seguridad jurídica y certeza a empresarios y autónomos". Precisamente, que estos expedientes dejen de estar atados al estado de alarma ha sido una de las condiciones aceptadas por el Gobierno para recibir el apoyo de Ciudadanos a la prolongación del estado de alarma. Algo similar puede suceder con otras medidas como las moratorias de hipotecas o los avales del ICO para empresas y autónomos, que curiosamente tampoco están llegando, según denuncian pequeños y medianos empresarios. "Tanto la pandemia del covid como las distintas limitaciones y restricciones aprobadas por el Gobierno a causa de la pandemia podrían encajar en el concepto de fuerza mayor", dicen los juristas consultados por ABC. En su intervención en el Congreso, Pablo Casado ha afeado a Sánchez ese chantaje: "Han usado de escudos humanos a parados y autónomos amenazándolos con retirar las ayudas si no aprobamos su estado de alarma. ¿Esto le parece decente?". En este sentido, Casado ha recordado que el PP apoyó la puesta en marcha de los ERTE por causa de fuerza mayor, pero no la modificación que introdujo el gobierno unos días después para vincularlos al estado de alarma. https://t.co/NyjVK2Hcfi — Partido Popular (@populares) May 6, 2020 No en vano, Casado ha señalado desde la tribuna que, "aunque a la fuerza", el Gobierno ha aceptado desvincular los ERTE y otras ayudas al estado de alarma y a declarar el luto oficial. Y, por ese motivo, seguía Casado, el PP ha decidido abstenerse en esta cuarta prórroga del estado de alarma en lugar de votar en contra. Compartir

Temas Instituto de Crédito Oficial

Pedro Sánchez

Coronavirus

Estado de alarma

Pequeña y mediana empresa (pyme)

