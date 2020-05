Los empleados de la banca estallan contra Sánchez por sus críticas: "Trabajamos día, noche y festivos"

Los préstamos del ICO están tardando en llegar a empresas y autónomos, pero el Gobierno echa la culpa a la banca. Desde que el Ejecutivo socialista anunciara una línea de avales de 100.000 millones de euros a través del ICO para que los negocios pudieran responder a la crisis del coronavirus, han sido varios ministros que han culpado a las entidades del atasco de los créditos.

Hasta el propio presidente, Pedro Sánchez, ha llamado la atención a las entidades. "Lo que les pedimos a los bancos, y al sector financiero en concreto, es que trabaje por que lleguen cuanto antes esas líneas de garantías y la liquidez a aquellos para quienes fueron concebidas, que fueron trabajadores autónomos y también pymes", señaló Sánchez hace unos días.

Han sido las palabras del presidente las que han hecho estallar al sector. "Es inusual que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se lance a hacer declaraciones en el ámbito político, pero las circunstancias nos obligan a defender a los compañeros, a todos los compañeros del sector", señala el sindicato en un comunicado.

"Nuestro sector, el sector financiero, fue decretado servicio esencial y desde el minuto uno hemos estado en primera línea sin los equipos de protección necesarios. Nunca nos habíamos enfrentado a algo similar. Estamos siendo testigos de cómo nos sumergimos en una segunda crisis sin haber superado la primera y el abismo, de momento, parece insondable. El gobierno adoptó a través del RD 8/2020 del pasado 17 de marzo y Consejo de Ministros de 24 de marzo unas medidas de urgencia extraordinarias para dotar de liquidez a empresas y autónomos" recuerdan.

"Todos los compañeros trabajaron mañana, tarde, noche y los días festivos de la Semana Santa, para que esa primera inyección de liquidez fuese posible y los trabajadores pudiesen cobrar sus nóminas el mes de abril. El ICO en cambio se dedicó a modificar los anexos de los expedientes, hecho que provocó numerosos retrasos en la formalización de algunos de los mismos", denuncian.

"El pasado 28 de Abril, D. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, en rueda de prensa trasladó a la sociedad española que lo que les pedimos a los bancos, y al sector financiero en concreto, es que trabaje por que lleguen cuanto antes esas líneas de garantías y la liquidez a aquellos para quienes fueron concebidas, que fueron trabajadores autónomos y también pymes. No se puede trasladar la ineficacia de una administración, superada por las circunstancias, a un sector de trabajadores que se está dejando la piel, sin los equipos de protección necesarios, para que trabajadores, empresas, autónomos y jubilados tengan liquidez en todo momento, minimizando, de la mejor manera posible, el impacto que esta crisis está provocando en la sociedad", explican en CIC.

"No se puede acusar a un sector de que no ha trabajado lo suficiente, cuando en realidad lo ha dado todo para que empresas y autónomos tuviesen sus solicitudes cumplimentadas a tiempo. Tampoco se puede exigir a un sector que trabaje más, cuando en realidad se están realizando millones de horas extraordinarias, que como siempre, no se cobran. En nuestro sector conseguimos los objetivos trabajando, ese es nuestro gran secreto, no utilizamos la propaganda, el engaño y las ideas negativas, tal y como lo hacen en el ámbito político y a lo que nos tienen acostumbrados a la sociedad española", añaden.

Por todo esto piden al lIder del PSOE que se retracte de sus palabras. "Sr. Sánchez, rectifique, el malestar que han provocado sus palabras en nuestro sector, no ayuda en nada a la moral que todos necesitamos para salir de esta situación adelante. Nosotros tenemos y tendremos el reconocimiento de quien nos necesita, nuestros clientes: empresas, autónomos, trabajadores, familias y jubilados, ¿y usted?", concluyen.