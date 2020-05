De bolsas de picnic a respiradores: la solidaridad de Amacio Ortega en la crisis del coronavirus

Inditex y la Fundación Amancio Ortega se han ganado el cariño de la mayoría de los españoles por las innumerables muestras de solidaridad durante la cuarentena. En total, el fundador de la compañía gallega ha donado 63 millones de euros, que han ido a parar a la compra de 1.450 respiradores, 3 millones de mascarillas, 1 millón de kits de detección de coronavirus y 450 camas hospitalarias, entre otras cosas. Pero esto no ha sido, ni mucho menos, lo único que han hecho desde la familia Ortega. Su hija, Sandra Ortega, ha donado 5.000 trajes protectores y cientos de pantallas protectoras para los profesionales sanitarios.

Otro gesto solidario ha sido el de obsequiar a los transportistas que descargan en las instalaciones de la multinacional con una bolsa de comida para el viaje. Algunos de esos trabajadores han subido vídeos relatando lo que había en la bolsa y dando las gracias al empresario gallego. "Gracias, Amancio, eres un crack", decía un camionero. Dentro de estas bolsas de picnic los transportistas reciben un bocadillo, agua y una pieza de fruta.

ncio Ortega regala a los transportistas una bolsa con comida como gesto de agradecimiento por la gran labor que están realizando. p> YA quisiéramos tener muchos Amancios Ortegas en este país. Don Amancio Ortega, un grande. a href="https://t.co/uzk7lst5Fp">pic.twitter.com/uzk7lst5Fp — Juanfran Escudero @JuanfraEscudero) May 11, 2020

Una cuarentena llena de solidaridad

Para comprobar mejor el nivel de solidaridad de la Fundación Amancio Ortega solo hay que mirar los datos publicados por la Junta de Andalucía, donde se demuestra que la organización ha donado cuatro veces más mascarillas que el propio Gobierno de España.

Pero más allá de las donaciones, otros dos gestos solidarios más que destacados tienen que ver con el puente aéreo establecido con China y con el no-ERTE de Inditex. En el primer caso, Inditex transportó gratis a España material sanitario valorado en 457 millones de euros. La empresa de Ortega decidió usar sus bases logísticas para ayudar al Ejecutivo a traer a España con mayor rapidez el material sanitario adquirido en China.

Por otro lado, la compañía del Ibex 35 decidió no aplicar un ERTE en su plantilla para no cargar el peso de las cuentas públicas del Gobierno. Pese a que en un primer momento se anunció que Inditex entraría en ERTE si el estado de alarma se alargaba más allá del 15 de abril, finalmente no fue así.