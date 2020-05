La formación online, la inversión más rentable en los tiempos del coronavirus

Las medidas de confinamiento impuestas por el Ejecutivo con motivo de la pandemia del Coronavirus han convertido la digitalización en necesidad; y el desarrollo de aplicaciones que nos permitan hacer de todo en remoto, en imprescindibles. Uno de los sectores que ya tenía bastante recorrido es el de la formación, y su necesidad de adaptación a la nueva situación ha sido urgente, pero no tan intensa como en otros sectores.

Cada semana, en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, en el que colabora Value School, tratamos de profundizar y analizar distintos conceptos de cultura financiera y ofrecer las mejores alternativas de inversión para poner a trabajar nuestro dinero, pero pocas veces nos referimos a una de las inversiones que sistemáticamente ofrece beneficios y lo hace de forma inmediata: la formación.

Cuando nos adentramos en la peor crisis económica y de salud pública que recuerda cualquier generación viva hoy en España, y dados los importantes niveles de desempleo que estamos registrando, la formación se convierte en algo indispensable para tratar de reciclarnos en algunos casos, y en otros, profundizar en conocimientos que nos permitan afrontar las dificultades con mayor solvencia y alternativas.

La llegada de la crisis ha obligado a las distintas escuelas de formación, universidades y centros de postgrado a poner a punto todas sus herramientas online, y aquellas que no las tenían a ponerlas a disposición de unos alumnos que ya no podrían acudir a sus centros para recibir la formación de excelencia.

Al mismo tiempo, la oferta de cursos específicos de muy diferentes áreas de conocimiento han surgido para enriquecer la competencia y ofrecernos no sólo buenos precios, sino también mucha calidad, si sabemos buscar.

En Libre Mercado hemos querido pulsar la situación actual de estos centros y su adaptación al estado excepcional que atravesamos en tres escuelas de diferentes categorías, estilos formativos y disciplinas, para tratar de averiguar cómo se está desarrollando la demanda y la adaptación a la nueva situación.

OMMA, la virtud de adelantarse a los tiempos

El Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, más conocida como OMMA, es una escuela de postgrado que ofrece másters en distintas disciplinas, siendo los de Value Investing y Teoría del ciclo y el de Economía, los más demandados y considerados sus productos estrella.

En su nombre ya se contempla el término "online", ya que todos sus programas tienen una cobertura 100% online, si bien alguno de ellos ofrece la posibilidad de los alumnos a acudir a las clases que se emiten por streaming para el resto del alumnado.

En Libre Mercado hemos hablado con Gonzalo Melian, su director, quien ha comentado algunos aspectos fundamentales de cómo perciben el panorama actual.

LM ¿Ha crecido el interés por los formatos online?

Gonzalo Melian: Sí, hemos notado un creciente interés en este último mes en nuestros programas y en nuestra escuela de negocios e inversión online. La educación online de forma sincrónica y/o asincrónica lleva años funcionando con éxito. Durante los últimos 10 años la educación online ha evolucionado y crecido de forma considerable. También ha recibido muchos ataques, pero la mayoría de ellos han sido por desconocimiento o, desgraciadamente, intereses personales. La realidad es que la educación online hoy representa para millones de personas en el mundo la posibilidad de estudiar programas de gran calidad de una forma más accesible. Esta nueva situación en la que nos encontramos ha movido a la mayoría de los centros educativos de todos los niveles de enseñanza a la educación a distancia empleando metodologías online. Esto es una gran noticia para la educación en general porque estamos seguro de que surgirán nuevas innovaciones que seguirán mejorando aún la educación.

¿Habéis tenido que reforzar vuestra oferta?

No nos ha hecho falta. Todos nuestros programas son online y somos, si no la primera, una de las primeras escuelas de negocios e inversión en España en la que toda su oferta es 100% online. Por lo que tenemos muchos años de experiencia. Hasta tenemos un club de inversión online. Por esta razón, jugamos con ventaja.

Nuestros programas son productos premium principalmente sincrónicos, es decir, con clases en directo. Sin embargo, para satisfacer a la nueva demanda que ha surgido hemos sacado un programa gratuito asincrónico, La Ruta Value, para todos aquellos que quieran dar sus primeros pasos en su formación como ahorradores e inversores y vamos a sacar nuevos programas que combinarán la formación sincrónica con la asincrónica. En mayo lanzaremos nuestros nuevos programas ejecutivos en Value Investing y en Economía para Empresarios e Inversores. Además, estamos lanzando nuestra universidad online, la Universidad de las Hespérides, en la que todos aquellos que quieran estudiar en una universidad con un ambiente de aprendizaje activo y colaborativo en un entorno digital lo podrán hacer.

¿Por qué la formación es considerada una de las mejores inversiones posibles?

La formación es una gran inversión cuando se adquieren conocimientos que son realmente útiles para nuestros fines. La formación es ahorro y el ahorro, cuando se invierte correctamente, produce grandes rentabilidades. Por ejemplo, nuestros estudiantes del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo realizan una importante inversión monetaria para estudiar nuestro programa, pero la gran mayoría nos reconocen a los pocos años de haber terminado que ha sido la mejor inversión que han realizado en sus vidas pues no sólo la recuperaron en poco tiempo sino que además les ha dado grandísimas rentabilidades.

En vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que serán los sectores en los que serán necesarios más profesionales o una profesionalización más especializada tras la pandemia?

Quizás todavía es pronto para aventurarse, pero no olvidemos que grandes empresas como Airbnb, Uber, Duolingo o Glovo surgieron durante o poco después de la crisis de 2008. Por lo que estamos seguro que ahora surgirán nuevos negocios que ayuden a la gente a adaptarse mejor al mundo digital y otros que introducirán nuevas y grandes ideas.

¿Os está afectando esta crisis? ¿En qué medida?

Esta crisis afecta a todo el mundo. Es cierto que nosotros al ser un centro online nos afecta menos y hemos tenido más facilidades de adaptarnos. Incluso empezamos con el teletrabajo antes que otras empresas y que el Gobierno nos obligara. Sin embargo, nos afecta especialmente porque, aunque ha crecido el número de interesados en nuestros programas, a la misma vez, vemos que hay un miedo generalizado y una gran incertidumbre que lleva a algunas personas a posponer su inversión en formación para no perder la liquidez que pueden tener hoy. Yo les animaría a invertir en formación, pues es en estos períodos cuando las buenas inversiones conllevan a grandes rentabilidades en el futuro.

ISDE, la excelencia de la abogacía, ahora también en streaming

Desde otro área del conocimiento, el del derecho y más concretamente la abogacía, uno de los referentes principales es el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE. Nacido del corazón mismo de la abogacía, implica a los principales despachos de abogados de España y el Mundo en la formación de los nuevos profesionales del futuro. Han sido y son vanguardia en abogacía, abogacía internacional o derecho deportivo, y presumen de preparar a los mejores abogados del mundo, ahora también con un prestigioso grado en Derecho que combina con el Master en Abogacía Internacional.

Nos atiende Alejandro Martín, director de admisiones del área de posgrado, y nos explica cómo el método de aprendizaje que han desarrollado siempre ha sido presencial, pero que han sabido adaptarse a las circunstancias y actualmente llegan a todos sus alumnos, estén en la parte del mundo en el que se encuentren, a través de streaming.

LM ¿Ha crecido el interés por los formatos online?

Alejandro Martín: No hemos notado un especial repunte en el interés por los programas en formato Online, porque realmente el tipo de estudiante al que mayoritariamente se dirigen -muy especialmente profesionales en ejercicio que han de compatibilizar la formación con su trabajo- ya nos tenía identificados como un referente, tanto en las áreas de especialización de nuestros estudios, como en un formato de impartición en el que fuimos pioneros y en el que siempre nos hemos preocupado en mantenernos actualizados. Es cierto que muchos estudiantes que antes se interesaban por programas presenciales, normalmente de perfiles junior, ahora nos preguntan por modalidades Online. Es un caso que particularmente se está dando entre solicitantes extranjeros, pero a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, podemos ofrecerles que realicen los programas por los que normalmente se habrían interesado en formato presencial, ahora en formato Streaming.

¿Habéis tenido que reforzar vuestra oferta?

Sin querer pecar de inmodestos realmente no es algo que nos haya hecho falta, pues los programas en formato Online siempre han sido objeto de un especial cuidado en nuestra institución y ya los manteníamos siempre actualizados, tanto en contenido como en formato. A lo que la situación actual nos ha obligado es a realizar los programas presenciales completamente en formato Streaming. Esto es algo para lo que ya estábamos preparados, pues contábamos con la tecnología y la preparación del equipo académico y nuestros estudiantes no han perdido por ello ni un solo día de clase, pero ante el éxito y la buena acogida que ha tenido el resultado entre docentes y estudiantes y la incertidumbre sobre cómo evolucionarán los acontecimientos, nuestra intención es acoger más estudiantes que realicen sus programas en este formato, complementando las clases con todos los contenidos y herramientas para el estudio y el trabajo con los que cuentan en nuestra plataforma.

¿Por qué la formación es considerada una de las mejores inversiones posibles?

Hay cosas que forman parte del orden del tener. Se pueden adquirir y perder. La formación entra en la órbita del ser. Es lo que más fundamentalmente determina quiénes somos y qué podemos hacer. Aunque perdamos cualquier otra cosa, aunque nos veamos obligados a cambiar incluso de país donde trabajar, lo que seamos lo llevaremos a cualquier parte y, si nos hemos preocupado de ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos llegar a ser, ésa es la llave que nos abrirá cualquier puerta. ¿Cabe pensar en una mejor inversión?

En vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que serán los sectores en los que serán necesarios más profesionales o una profesionalización más especializada tras la pandemia?

El sector de la abogacía es quizá uno de los que menos se vea afectado por situaciones así, en cuanto al volumen de trabajo y de puestos disponibles, pero no sin pasar por un reajuste y una adaptación en cuanto a las áreas de trabajo que van a requerir una mayor atención. Es de común conocimiento cómo especializaciones como el derecho laboral o fiscal tienen a sus profesionales en este momento trabajando más allá de las capacidades que tenían y cómo requieren ahora de más recursos y personal. Áreas como el derecho corporativo cambiarán operaciones de M & A por otras, pero trabajo no les faltará. En el área del derecho deportivo puede parecer que con las competiciones paradas los abogados no tienen nada que hacer, pero muy al contrario sus profesionales están preparándose como un equipo en pretemporada, pues el volumen de trabajo que van a tener cuando las competiciones y los mercados de fichajes abran de nuevo va a ser abrumador. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero estos parecen suficientes para ilustrar cómo trabajo a los abogados no les va a faltar.

¿Os está afectando esta crisis? ¿En qué medida?

Difícilmente habrá a quien esta crisis no le haya afectado de alguna forma. En nuestro caso los más afectados han sido los estudiantes de los programas presenciales que ahora siguen sus programas desde su casa y en Streaming. Por buena que esté resultando la experiencia, no es la que nadie esperaba y estamos trabajando, sin tener todavía un calendario de vuelta a la sede, en todos los escenarios posibles para que, sino todas, al menos una gran parte de las clases puedan volver a tenerlas en formato presencial. Hay que tener en cuenta que una de las ventajas que más aprecian nuestro alumnado es el contacto directo con verdaderas figuras de la profesión a la que quieren dedicarse. Un contacto directo que no se limita sólo a las clases. Además estos programas incluyen estancias académicas en universidades extranjeras de prestigio, para las que ahora hay que encontrar nuevas fechas. En cualquier caso, por el acceso directo que nuestros programas proveen al mundo laboral en las grandes firmas, sí estamos recibiendo ahora incluso más solicitudes de gente que, según las conversaciones que tenemos con ellos, ven en el ISDE algo así como el valor refugio que el oro suele representar en momentos de crisis.

Estrategias de Inversión, buen momento para formarse en finanzas

Por tamaño y estructura, Estrategias de Inversión es otra de las opciones de formación online que hemos querido destacar, entre otras cosas, porque combina sus cursos formativos con la divulgación y actualidad como medio de comunicación especializado en finanzas.

Desde estrategias de Inversión consideran que es un momento especialmente bueno para formarse en materia de inversiones, ya que en tiempos de crisis del calibre de la que nos está golpeando, es cuando surgen las mejores oportunidades.

LM ¿Ha crecido el interés por los formatos online?

Estrategias de Inversión Hemos notado mucho interés, no solo porque los potenciales alumnos tienen más tiempo por el confinamiento, sino porque el momento actual los ahorradores quieren saber que hacer con su dinero y cómo poder mejorar las inversiones futuras.

¿Habéis tenido que reforzar vuestra oferta?

Hemos incrementado el número de acciones de cara a que los alumnos tengan más horas en video de formación y puedan tener más interacción con los profesores del curso que hacemos para LD.

¿Por qué la formación es considerada una de las mejores inversiones posibles?

La formación siempre es la mejor inversión, no solo por aprender a obtener la rentabilidad nuestros ahorros, sino porque conozcamos qué es lo que está pasando y cómo va a afectarnos.

En vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que serán los sectores en los que serán necesarios más profesionales o una profesionalización más especializada tras la pandemia?

Está claro que las profesiones relacionadas con la tecnología ( programación , diseño, usabilidad, matematicas) y sobre todo habilidades, necesitamos personas que sepan conocer lo que está pasando y sepan interactuar con otros profesionales para ir

¿Os está afectando esta crisis? ¿En qué medida?

Mucho, los medios de comunicación y los portales financieros estamos sufriendo la caída de la publicidad, mientras que estamos en máximos de audiencias, puesto que la gente quiere más información que nunca. Eso nos lleva a tener que tener todos nuestros recursos al máximo, mientras que los ingresos de publicidad han caído un 50%.

Pero es en estos momentos donde las empresas debemos buscar nuevas vías de ingresos y pedir a nuestras audiencias que nos apoyen si les gusta el trabajo que estamos haciendo.