El Gobierno permite en toda España las visitas a pisos para alquilar o comprar

Las agencias inmobiliarias pueden visitar viviendas y locales con clientes desde este lunes para su venta o alquiler en toda España, incluido Madrid, Barcelona y las provincias de Castilla y León que siguen en la fase cero de la desescalada, han confirmado a Efe desde el Ministerio de Transportes.

Las visitas a pisos y locales comerciales se podrán hacer solo si están vinculadas con actividades o negocios inmobiliarios y se encuentran deshabitados o vacíos. Es decir, que si el propietario vive en el inmueble, deberá salir y esperar fuera o donde quiera durante la visita, que deberá durar el mínimo imprescindible para realizar la gestión.

Tanto a la entrada como a la salida, los agentes comerciales, clientes y propietarios deberán tomar las preceptivas medidas para prevenir el contagio del coronavirus, en cuanto a protección individual y distanciamiento.

El Gobierno relaja de esta forma la restricciones impuestas hasta ahora en la fase 0 a los agentes inmobiliarios, a raíz de una consulta del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) efectuada el pasado 16 de mayo.

"En la fase 0 este colectivo podría realizar su actividad, incluyendo la visita de los locales o viviendas que no se encuentren habitados, en coherencia con otras actividades, tales como la ejecución de obras de reforma, que sí tienen expresamente habilitada la actividad en locales o viviendas vacías por Orden del Ministerio de Sanidad", señala el Mitma en su respuesta a la consulta.

Desde el ministerio reconocen que estas visitas "suponen una actividad de mucho menor impacto que las obras y muy similar a la actividad de distribución, que no ha dejado de realizarse en ningún momento".

A la vista de la respuesta, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha emitido una serie de recomendaciones a sus colegiados, entre ellas informar a los ocupantes de los inmuebles que no podrán estar presentes, concretar la hora de visita en los momentos en que no estén en ellas y suspender la visita si el cliente no se encuentra bien o muestra síntomas sospechosos de coronavirus.

También, informar a éste de que durante la visita es imprescindible respetar las indicaciones que se detallan en una hoja que se les entregará, entre ellas utilizar el material de protección (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y patucos), no tocar superficies o mobiliario, evitar las zonas comunitarias y utilizar preferentemente las escaleras al ascensor.

El cumplimiento de estas y otras medidas permitirá incorporar en la hoja de visita: "la visita se ha realizado con las medidas de seguridad e higiene recomendadas".