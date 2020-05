Pacto sorpresa entre el Gobierno y EH-Bildu. El Ejecutivo socialista y la formación proetarra han firmado un documento para derogar "de manera íntegra" la reforma laboral de 2012. Según un escueto texto de cinco párrafos, firmado por Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (Podemos) y Mertxe Aizpurua (EH-Bildu), esta derogación será "efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".

Esta última frase está cargada de ambigüedad, ya que queda supeditada a la interpretación de cuándo estas formaciones van a considerar que dichas medidas extraordinarias han terminado. ¿Con el fin del estado de alarma?, ¿con el último ERTE?, ¿con el último autónomo cobrando el paro por cese de actividad? Las dudas son muchas, aunque fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Libre Mercado, descartan que la fecha para tumbar la reforma de mayor calado que acometió el partido de Mariano Rajoy sea el fin del estado de alarma. Será más tarde.

Según sus autores, el objetivo de esta firma es "adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico para el conjunto de pueblos y trabajadores del Estado". En el escrito no ha faltado el guiño independentista a Bildu, ya que aclaran que "estas medidas tiene como destinataria tanto la mayoría social y trabajadora vasca como la del conjunto del Estado español".

El acuerdo entre estos tres partidos políticos se ha dado a conocer tras aprobar el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma. Para ello, EH-Bildu se ha abstenido en esta votación. "Este acuerdo conlleva el compromiso de EH-Bildu de no obstaculizar la prórroga del estado de alarma", reza el documento.

No habrá regla de gasto

Otro de los puntos que recoge el pacto es la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas. Estas entidades "dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19", señala el texto. Además, "la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras".

El último de los tres apartados señala que "las fuerzas políticas darán cuenta al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu del avance en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados".

En los planes de Sánchez e Iglesias

Que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieran fulminar por completo la reforma laboral del PP no es ninguna novedad, ya lo pactaron cuando redactaron el programa de su Gobierno de coalición. En el apartado que le dedicaron entonces al empleo, los socialistas dejaron atrás sus planes de que, cuando llegaran al poder, derogarían lo que ellos llamaban "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral, para decidirse a liquidar de un plumazo toda la reforma del PP, como pedía Podemos. Este fue uno de los aspectos con los que Sánchez viró todavía más a la izquierda para quedarse en Moncloa.

"Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012", señala el programa PSOE-Podemos sin ningún matiz, por lo que se podía entender que la eliminarían en su totalidad.

Una vez en el Gobierno, ministras como Nadia Calviño han intentado rebajar el tono con la reforma laboral con declaraciones como que no sería "productivo" revertirla en su totalidad. Una de las críticas más recurrentes de la Comisión Europea hacia España es la rigidez de su mercado laboral, que ha logrado flexibilizarse considerablemente tras la reforma. Dar marcha atrás en este campo, no estaría bien visto por parte de Bruselas, y ahora, que España está suplicando por financiación para sufragar los gastos derivados del coronavirus, no parece que sea el mejor momento para retar a Europa.