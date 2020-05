Fracaso absoluto en la apertura de los bares y restaurantes tras concluir la Fase 1 en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, la Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Tan solo se han abierto un 15% de locales, según los datos de la Federación de Hostelería de España. La cifra coincide con la de la Comunidad de Madrid que se ha estrenado con el mismo número catastrófico de establecimientos que han decidido montar su terraza.

Las razones no son otras que la incertidumbre y el abandono a su suerte por parte del Gobierno hacia los hosteleros, que han visto desoídas sus reclamaciones durante estos últimos casi tres meses de estado de alarma. Así lo asevera el presidente de la Federación de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en declaraciones a Libre Mercado. El representante de los empresarios del sector ha criticado sin cortapisas la gestión del Ejecutivo de Sánchez. El balance es ruinoso en Fase 1, pero va a ser peor aún en vista de que no hay intención por parte del Gobierno de resolver nada.

José Luis Yzuel, presidente de la Federación de Hostelería de España

"Todas las medidas que le hemos pedido al Gobierno, semana tras semana, han sido desoídas. Después de tres meses, ya han tenido tiempo de responder. Esto no depende del virus, es una cuestión del Ministerio que corresponda. Ninguna petición en estos momentos ha sido resuelta. Solicitamos moratorias en los alquileres de locales, flexibilización de los ERTE, disposición de microcréditos que, por cierto, no ha habido todavía para las pequeñas empresas, son algunas de nuestras demandas. Tampoco se sabe nada sobre el aplazamiento de deudas con entidades financieras de las operaciones de hipotecas o las empresas. Hay que tener en cuenta que llevan tres meses con los establecimientos cerrados y esperamos que, al menos, se concedan prórrogas para que se recuperen o medidas fiscales compensatorias. Igualmente, no conocemos los planes de dinamización y promoción del turismo. Es que no conocemos nada, no responden a nada", reitera José Luis Yzuel.

Otro de los incentivos perversos que impide que se abra con confianza es la prohibición de los despidos durante seis meses. Una medida auspiciada por Podemos y aplaudida por el conjunto total del Ejecutivo que "provocará una escabechina importante", en palabras del presidente de la Federación de Hostelería de España.

"Es muy arriesgado sacar a un empleado del ERTE porque no sabemos lo que va a pasar y si, además, no escuchan nuestras peticiones, pues peor aún. El Gobierno no nos cuenta nada ni hace nada por nosotros. Muchos no van a abrir pasados los tres meses. Otros se la están jugando. No tenemos ninguna certeza y eso es muy grave. La situación va a ser insostenible y la normalidad no va llegar nunca porque van a cerrar miles de negocios".

Hasta 85.000 bares de los 300 mil establecimientos que hay en todo el país, se calcula que van a cerrar o quebrar. Y en Madrid, el corazón y motor económico de España, las previsiones no son nada halagüeñas. Sumado a que, además, el Gobierno ha castigado a la región con la entrada en la Fase 1 de forma tardía pese a cumplir con los parámetros sanitarios.

"En la Fase 1 de Madrid se está replicando lo que ha sucedido en el resto de Comunidades, no va a abrir más del 15% aunque habrá que esperar. En la Fase 2 en otras Comunidades sí se está abriendo algo más. Pero hasta la Fase 3 que permite acceder a las barras del bar no se va a incrementar notablemente la apertura de locales", aclara el representante de los hosteleros.

Jose María Yzuel achaca habla también sobre las medidas sanitarias exigidas que "son imposibles de cumplir" para miles de bares. "Tenemos unas medidas muy restrictivas, las más duras de toda Europa. En Francia, Italia, Suecia, Dinamarca o Austria la medida de distanciamiento era un metro. Aquí en marzo era así, al mes siguiente el Gobierno lo cambió por dos metros, será que aquí somos más listos que en otros países", refiere el hostelero en tono irónico.

Si bien, con las tasas municipales a las terrazas "los ayuntamientos por norma general sí están sensibilizados y en su mayoría están exonerando o reduciendo el impuesto e incluso, permitiendo ampliar el espacio para las mesas", defiende la Federación. Algo que ha sido bien recibido por los empresarios en vista del panorama hostil al que se enfrentan.

Por último, Yzuel sentencia que el Gobierno no es consciente de la importancia y el peso económico crucial que tiene el turismo en España. "No se entiende por qué un país como España que depende del turismo tiene que ir poco a poco a corregir el aforo e ir ampliándolo. El Gobierno ahora ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas que se amplíe el aforo al 50%, no sé si es un regalo envenenado para después echarles la culpa por si pasa algo. Este Gobierno está muy acostumbrado a echar la culpa a otros siempre".