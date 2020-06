Unos 90.000 comercios y 85.000 restaurantes en España todavía permanecen cerrados

Unos 90.000 comercios regentados por autónomos, el 12% del total, y 85.000 bares y restaurantes, el 28%, no abrirán sus puertas todavía pese al avance del plan de desescalada, ya sea porque no les compensa (por ejemplo, por el aforo) o porque no pueden. Así, según los datos de la organización de autónomos ATA, casi nueve de cada diez autónomos (88%) habrán recuperado la actividad y abierto sus negocios antes de este viernes, 12 de junio, tras el parón obligado por la pandemia de la covid-19.

En ese 88% están incluidos el 22% de autónomos que no han parado su actividad durante los tres meses en los que se ha decretado el estado de alarma.

"La incorporación a esta nueva realidad ha ido sucediéndose poco a poco y de manera desigual en el territorio español. Muchos autónomos abrirán esta semana por primera vez tras casi tres meses de parón. Se puede decir que se han incorporado casi nueve de cada diez autónomos, pero que aún hay 380.000 que no saben cuándo podrán volver a su actividad", ha asegurado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Así, los sectores que más autónomos aglutinan ejerciendo su actividad son: agricultura y construcción (99%), actividades sanitarias y transporte (98%), actividades administrativas e información y comunicación (97%).

Autónomos en educación, en crisis

Sin embargo, en el lado contrario se sitúan los autónomos que se dedican a la educación y que sólo un 40% tiene actividad, lo que supone que hay unos 55.000 autónomos de este sector sin actividad, o los centrados en las actividades artísticas, que sólo tienen actividad un 45% lo que deja sin ella a unos 38.000 autónomos.

Por su parte, el comercio marca unas aperturas del 88%, lo que supone 90.000 comercios que aún no han abierto, mientras que la hostelería registra un 72% de aperturas, con 85.000 bares y restaurantes aún no han abierto en España.

A ellos se suman unos 19.000 autónomos del sector de la industria que no han retomado su actividad (que ha abierto en un 91% del sector), 46.000 autónomos que aun no ha retomado su actividad dentro de las actividades profesionales y técnicas y 22.000 que se dedican a otros sectores y que en toda España no han podido volver a trabajar aún, según los datos de ATA.

"Más de la mitad de los autónomos han tenido una caída superior al 60% de su facturación por lo que se hace importante mantener la prestación por cese de actividad extraordinario para todos aquellos autónomos que continúan con restricciones a su actividad y que no hayan vuelto a la normalidad o con grandes caídas de facturación como estamos evidenciando", ha señalado Amor, quien ha considerado además necesario prolongar el tiempo necesario los ERTE para esos autónomos con restricciones o caídas de actividad importante.

"El consumo y la actividad, aunque se va a ir recuperando, lo va a hacer de manera lenta", ha añadido. En concreto, atendiendo a lo facturado en los cinco primeros meses de 2020 comparados con los cinco primeros meses de 2019, ATA constata una caída media del 60%.

Para el 16,2% de los autónomos esta caída ha sido del 80% de su facturación y para el 53,7% de los autónomos la caída ha sido entre un 40% y un 60%. Solo un 2,6% de los autónomos ha visto incrementada su facturación en estos cinco meses comparada con los cinco primeros meses de 2019.

Por comunidades, Murcia es en la que más autónomos han retomado su actividad normal o nunca la abandonaron (94%) en actividad. Le sigue en mayor porcentaje de vuelta a la normalidad, aunque con limitaciones, Galicia y País Vasco (93%), Navarra y Extremadura (92%), Andalucía, Aragón y Cantabria (91%) y Asturias que esta semana alcanzará un 90% de aperturas.

Fase 2

Respecto al funcionamiento de los locales comerciales, la hostelería y la restauración en la fase 2, donde se encuentran Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Castilla y León y permanece la Comunidad Valenciana, Toledo, Albacete y Ciudad Real, experimentarán algunos cambios respecto al aforo permitido, pero el ocio nocturno permanece cerrado hasta la fase 3.

En los locales de hostelería y restauración ya se puede consumir dentro, pero es obligatorio estar sentando en una o varias mesas. Y éstas tienen que asegurar una distancia de dos metros entre los clientes de otras. Se permitirá la apertura al público de zonas comunes de hoteles, pero sólo con un tercio del aforo.

En cuanto a los comercios, se amplía su aforo hasta el 40%. Abren los centros comerciales, con un aforo máximo del 30% para sus zonas comunes (que sólo podrán utilizarse para el tránsito) y del 40% para los locales comerciales. Las zonas infantiles y ludotecas permanecerán cerradas.

En la fase 2, las plazas de toros pueden abrir siempre que cuenten con butacas preasignadas y no se supere un tercio del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo de 400 personas.

Las autoescuelas abren sus puertas con un tercio del aforo, sin embargo la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha solicitado a la Administración ampliar el aforo en los centros al 50%.

Fase 3

En esta última fase los comercios pueden abrir con una ampliación de aforo de hasta el 50% Los establecimientos de hostelería y restauración también amplían el aforo al 50 % y se permite consumir en la barra en los bares siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros.

Los hoteles pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50% del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.

Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde este lunes, 8 de junio, en las zonas que se incorporan a la fase 3 del plan de desescalada, siempre que no se supere un tercio de su aforo.

En el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.

De esta forma, el Gobierno da respuesta a empresarios y asociaciones integradas en España de Noche que habían reclamado la reapertura en la fase 3 para evitar la desaparición de 15.000 empresas después de tres meses de cierre de su actividad.

En esta fase las autoescuelas pueden abrir con hasta el 50% de aforo. Aunque la Confederación Nacional de Autoescuelas pide a la Administración la ampliación del mismo hasta el 75%. "No entendemos este olvido, abandono o trato discriminatorio hacia las autoescuelas, cuando se han flexibilizado las medidas para otros muchos sectores" lamenta Enrique Lorca, presidente de la CNAE.

Los locales de juego y apuestas pueden abrir con aforo máximo del 50%, mientras que plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre pueden desarrollar su actividad en fase 3 siempre que no se supere la mitad del aforo autorizado y no más de 800 personas y con butacas preasignadas.