La Agencia Tributaria comienza a usar Zoom con los contribuyentes

La Agencia Tributaria ha dado un paso más hacia la digitalización de la administración y ahora permite hacer gestiones utilizando las videollamadas debido a la crisis sanitaria que sigue afectando a nuestro más. A partir de ahora, todo aquel contribuyente que quiera registrarse en el sistema Cl@ve para hacer las gestiones pertinentes de manera online, lo podrá hacer utilizando la plataforma Zoom. La importancia de esto es que para pedir la solicitud del Ingreso Mínimo Vital u otras gestiones es necesario estar dado de alta en ese sistema que lleva años habilitado por Hacienda.

Esta posibilidad ha sido anunciada por el fisco mediante la web de la Agencia Tributaria. Allí explican que basta con tener un ordenador con cámara y micrófono o un teléfono Smartphone para poder acceder a Zoom y, posteriormente, realizar el registro al sistema Cl@ve.

"Para utilizar este servicio se puede acceder desde un dispositivo móvil o bien desde un ordenador con cámara, micrófono y altavoces. Accederá a la Sala de Espera del operador que se le asigne que le dará acceso cuando llegue su turno. Si decide acceder a este servicio se le informará del tiempo medio de espera actualmente. Tenga listo su DNI o NIE que deberá mostrar al empleado público para identificarse. También deberá tener a mano el teléfono que quiere utilizar en Cl@ve. Recuerde que este servicio solo se puede utilizar para actuar en nombre propio. El horario de atención del servicio de videoasistencia será de Lunes a Jueves de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. El viernes de 09:00 a 14:00", explican en la web.

Zoom

Lo cierto es que si ha habido una plataforma que ha salido reforzada de la crisis sanitaria esa ha sido Zoom, aunque la versión gratuita del servicio no ofrece una alta seguridad, ya que no hay cifrado de llamadas si no utiliza el servicio premium. Sin embargo, la compañía se ha comprometido a mejorar su seguridad, especialmente en el servicio premium. Lo más llamativo es que hace solo unos días el organismo CCN-CERT, dependiente del CNI, desaconsejaba el uso de Zoom para las reuniones en las que se fuera a tratar información sensible.