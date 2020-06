Value School organiza un congreso internacional online con inversores de Europa y EE.UU

Value School, el proyecto de educación financiera fundado e impulsado por Francisco García Paramés, organiza el Value School Summer Summit, un congreso internacional online gratuito dedicado al ahorro, las finanzas personales, y la inversión a largo plazo, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio.

Para adaptarse a las restricciones impuestas para frenar la expansión de la covid-19, Value School ha transformado su popular Escuela de Verano en un nuevo programa de formación online abierto al mundo entero a través de Internet.

El objetivo que se pretende en un momento tan delicado como el actual, es acercar los principios del ahorro y la inversión a largo plazo al mayor número de personas de la comunidad internacional, con el único fin de mejorar su calidad de vida a través de la educación financiera.

El Value School Summer Summit es un congreso completamente online, en el que a lo largo de cinco días (del 29 de junio al 3 de julio) tanto profesores, como especialistas y gestores de inversión procedentes de Europa y de Estados Unidos impartirán más de 30 sesiones. Durante ellas se expondrán diferentes estrategias de ahorro, inversión en renta fija y variable, inversión inmobiliaria, valoración de empresas, macroeconomía, y psicología del comportamiento económico.

Entre las gestoras de inversiones que colaboran y participan en el Value School Summer Summit se encuentran Cobas AM, Horos AM, Magallanes Value Investors, Equam Capital, Amiral Gestion, Sanderson AM, The Acquirers Fund, SIA Funds, Stonehage Fleming, Buy & Hold y Gesconsult.

La matrícula para asistir al Value School Summer Summit es libre y gratuita, y está abierta a todos los interesados, sin límite de edad, y tampoco es imprescindible poseer formación previa en economía o finanzas. El programa completo de este congreso internacional puede consultarse en la dirección.