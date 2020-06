Europa congrega talento e ingenio en el primer encuentro de proyectos para la vuelta a la normalidad

Cada vez está más cerca el momento de alcanzar la ‘nueva normalidad’. Apenas faltan unos días para que se permita la movilidad por todo el país y se abran las fronteras para la llegada del turismo.

No obstante, todavía estamos lejos de alcanzar la situación previa al impacto de la pandemia. Por eso, cada vez son más las organizaciones empresariales, colectivos públicos y universidades que están aglutinando talento para buscar soluciones a estos problemas.

En el área digital, algunas aplicaciones de videoconferencia han encontrado un hueco importante en el mercado precisamente por aportar soluciones ágiles y rápidas para que el teletrabajo sea posible en estos momentos. También lo han sido muchos grupos hosteleros que han ideado fórmulas para agilizar la llegada de comida preparada a esos colectivos de personas en situación especial, a quienes les era imposible contar con un plato de comida en casa diariamente.

Los retos son exigentes y los encontramos en cualquier disciplina: la educación, la sanidad, las finanzas, el empleo, las relaciones laborales, etc. Precisamente para dar respuesta a los retos de la paulatina vuelta a la normalidad, la Comisión Europea y los estados miembros de la UE han organizado el hackatón EUvsVirus, un evento en el que se premian varias soluciones para hacer frente a esos problemas que se han derivado de la pandemia.

De los 2.160 participantes, se ha terminado seleccionando el trabajo de 117, dividido en diferentes categorías: salud, continuidad de negocio, cohesión política y social, educación a distancia, trabajo, finanzas digitales… El siguiente paso será hacerlos llegar a universidades de élite, empresas, inversores, aceleradoras o compañías de capital riesgo, además de a las autoridades públicas.

En España una de las empresas que ha elegido varias iniciativas que premiar ha sido Banco Santander. Concretamente, ha seleccionado tres:

Se trata de una solución tecnológica para la reapertura de los restaurantes en Europa. Lo ha diseñado un equipo de los Países Bajos y consiste en un panel separador transparente para instalar entre las mesas de los restaurantes con el fin de evitar la diseminación de partículas de aerosol, ya que además incluye campanas purificadoras de aire en la parte superior de cada panel para esterilizar el aire alrededor.

Es uno de los proyectos más innovadores, ya que es fácil de montar, no necesitaría inversión y el equipo podría estar fabricado en dos semanas. El objetivo es que cualquier bar o restaurante pudiera poner a disposición del público el 100% del espacio.

_Sostenibl.es

Iniciativa sostenibl.es que busca soluciones para un comercio justo que permita salvar pequeñas explotaciones y hacer accesible productos en origen a consumidores a través de internet

Es una red digital de pymes del sector agroalimentario que ha habilitado canales de marketing más corto para los agricultores en dificultades durante la crisis.

Se trata de una de las iniciativas ganadoras del EUvsVirus por las soluciones que ofrece a los problemas de comercialización con los que se encuentran las pequeñas explotaciones en el marco de la crisis económica, sanitaria y de movilidad que ha ocasionado el coronavirus.

Sostenibl.es, patrocinado por el Grupo Santander, se alzaba como iniciativa ganadora en el reto relacionado con la dimensión de nuevos modelos de negocio. Esta iniciativa ha logrado dar una exitosa respuesta a esas pequeñas explotaciones que ven pudrirse sus cosechas sin poder darles salidas. A través de ella, tanto pequeños productores como consumidores ven la oportunidad de aprovechar nuevos canales de distribución que permitan adquirir productos frescos españoles en origen.

¿Cómo lo hacen? Desarrollan un mercado online que permite comprar directamente a pequeños productores. Los productos varían desde frutas y verduras a carnes que se reciben cómodamente en casa si pagar gastos de envío.

¿Desde cuándo estará disponible? Los creadores de esta innovadora solución para pequeñas explotaciones han anunciado que estará en marcha desde junio. Precisamente es la rapidez activar esta iniciativa lo que la convierte en una solución de alivio inmediato para este sector.

Esta solución permite, además, otras ventajas como la posibilidad de alcanzar precios justos más económicos para el consumidor y mucho mayores para el productor.

_It!

Un proyecto que está desarrollando nuevas formas de viajar de manera segura en una Europa post-covid-19. Fue quizá una de las iniciativas más esperadas de todo el evento, ya que se centra en uno de los sectores más afectados por la covid-19 y que cambiará de manera radical la forma en la que nos desplacemos a otros países.

Este proyecto ayuda a los diferentes destinos turísticos o de trabajo a aumentar su atractivo y poder ofrecer a los viajeros una experiencia completa que garantice los estándares de seguridad necesarios en la "nueva normalidad".

It! dispone de un canal en el que participan todas las partes del proceso: los viajeros, los destinos y los proveedores de actividades, eventos culturales, etc. Los clientes eligen sus favoritos y el sistema es el que se encarga de personalizar el viaje. Es en este punto en el que el sistema ofrece información actualizada sobre las medidas extraordinarias necesarias para cumplir con los estándares de seguridad contra el coronavirus que se han adoptado en hoteles, restaurantes, etc.

En definitiva, se trata una plataforma donde diferentes jugadores interactúan de manera directa e indirecta. El principal desafío al que se enfrenta esta iniciativa es el de comprender qué tipos de datos son relevantes para cada parte interesada con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de privacidad de los usuarios.

El hackatón EUvsVirus tuvo lugar el 21 de mayo, y en él se exhibieron otras iniciacitvas como el proyecto "Superpoderes para las enfermeras", ideado por un equipo húngaro que ofrecía un dispositivo similar a unas gafas con sensores e impresoras en 3D, con las que se puede chequear alrededor de 100 parámetros vitales de cada paciente en el tiempo en que habitualmente se emplea sólo la medida de uno. En la demostración, los húngaros solo necesitaron 21 euros para fabricar un prototipo.

Responsables de Banco Santander como Aiaz Kazi, de plataforma de la entidad o Abdenour Bezzouh, responsable de Tecnología y Operaciones de la división, también participaron como mentores y jueces.